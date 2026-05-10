Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã enviou resposta à proposta dos EUA via Paquistão –

O Irã enviou sua resposta à proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio por meio do Paquistão, informou a agência estatal iraniana.

“A República Islâmica do Irã enviou hoje, por meio de um mediador paquistanês, sua resposta ao último texto proposto pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra”, informou a agência oficial de notícias Irna.

A agência destacou que a resposta do Irã se concentra em “pôr fim à guerra e garantir a segurança marítima” no Golfo e no Estreito de Ormuz.

– Parlamentar iraniano adverte EUA contra ataques a navios –

O porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano advertiu os Estados Unidos contra qualquer ataque a embarcações nas águas do Golfo, e declarou que a moderação do Irã chegou ao fim.

“Nossa moderação terminou a partir de hoje. Qualquer ataque contra nossas embarcações desencadeará uma resposta iraniana forte e decisiva contra navios e bases americanas”, escreveu Ebrahim Rezaei em uma publicação no X.

– Kuwait relata ataque com drones em seu território –

O Kuwait informou sobre um ataque com drones em seu território, apesar do frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril no conflito do Oriente Médio.

“As forças armadas detectaram vários drones hostis no espaço aéreo kuwaitiano, que foram tratados conforme os procedimentos estabelecidos”, escreveu o Estado-Maior do Exército no X, sem especificar a origem dos drones.

– Chefe do Exército do Irã se reúne com o líder supremo Khamenei –

O chefe do comando militar central do Irã, Ali Abdollahi, reuniu-se com o líder supremo Mojtaba Khamenei para abordar “novas diretrizes e orientações para a continuação das operações para enfrentar o inimigo”, informou a televisão estatal iraniana.

Khamenei, supostamente ferido nos ataques do primeiro dia da guerra que custaram a vida de seu pai e predecessor, Ali Khamenei, não apareceu em público desde sua nomeação em março e só se manifesta por meio de comunicados.

– Irã adverte aliados dos EUA que terão dificuldades para atravessar o estreito de Ormuz –

O Exército iraniano advertiu que os países que aplicarem as sanções americanas contra a República Islâmica terão dificuldades para atravessar o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O governo dos Estados Unidos anunciou em 1º de maio novas sanções contra interesses iranianos e advertiu sobre represálias a navios que paguem às autoridades de Teerã para atravessar esse estreito.

“A partir de agora, todo navio que desejar atravessá-lo deverá coordenar-se conosco”, lembrou Mohamad Akraminia, responsável do Exército, à agência oficial de notícias Irna.

– Um projétil atinge navio diante do Catar –

Um projétil de origem desconhecida atingiu um navio diante da costa do Catar e causou um pequeno incêndio sem vítimas, que já foi controlado, informou uma agência marítima do Reino Unido.

Segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO, um navio graneleiro informou ter sido atingido 23 milhas náuticas a nordeste de Doha por um “projétil desconhecido”.

– Coreia do Sul diz que um de seus navios foi atacado em Ormuz –

Duas aeronaves não identificadas atacaram na segunda-feira passada um cargueiro sul-coreano no Estreito de Ormuz, provocando chamas e fumaça, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores.

O porta-voz do ministério, Park Il, não especificou que tipo de aeronaves estiveram envolvidas.

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