Adiada a audiência do filho do cineasta Rob Reiner, acusado de matar os pais

A audiência judicial do filho do cineasta americano Rob Reiner pelo assassinato a facadas de seus pais foi adiada nesta quarta-feira (7) porque o advogado de defesa decidiu abandonar o caso.

Nick Reiner enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau pelo duplo homicídio, um caso que abalou a indústria de Hollywood poucos dias antes do Natal.

As autoridades detiveram Nick, de 32 anos, em 14 de dezembro, horas depois de serem encontrados os corpos esfaqueados de seu pai, diretor de grandes sucessos como “Harry e Sally – Feitos um para o outro” e “Questão de Honra”, e de sua mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, na casa do casal no luxuoso bairro de Brentwood, em Los Angeles.

O suspeito, com amplo histórico de dependência química, deveria comparecer perante o juiz para que ele lhe comunicasse formalmente suas acusações e seus direitos.

A audiência foi adiada porque o advogado Alan Jackson deixou de representar o acusado. O juiz nomeou em seu lugar um defensor público e estabeleceu 23 de fevereiro como a nova data para a sessão.

Jackson, advogado experiente em casos de grande repercussão em Hollywood, como os de Harvey Weinstein e Kevin Spacey, disse que não podia explicar “legal e eticamente” porque ele e sua equipe deixaram o caso.

“Circunstâncias alheias ao nosso controle, mas mais importante ainda, circunstâncias alheias ao controle de Nick, nos impossibilitaram de continuar representando Nick”, afirmou.

Jackson afirmou que segue comprometido com os interesses de Reiner e que confia em que o processo judicial “revelará os verdadeiros fatos” sobre o caso.

“Investigamos este assunto de cima a baixo. O que descobrimos, e podem ter certeza disso, é que, em conformidade com as leis deste estado, em conformidade com a lei da Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassinato”, afirmou.

