Ator Chuck Norris morre aos 86 anos

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Chuck Norris, astro do cinema de ação americano e lenda das artes marciais, morreu aos 86 anos, informou a família em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (20).

“É com grande pesar que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris, na manhã de ontem”, afirma o comunicado publicado no Instagram.

A família informou que deseja manter as circunstâncias de sua morte no âmbito privado, mas destacou que o ator esteve acompanhado pelos parentes e estava “em paz”.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração de nossa família”, destaca o texto, acompanhado por uma foto de perfil em preto e branco do ator, que ganhou fama com “O Voo do Dragão”, filme de 1972 estrelado por Bruce Lee.

O portal de notícias TMZ informou na quinta-feira que Norris teria sofrido uma emergência médica, mas não revelou detalhes. Procurada pela AFP, a agência que representa o ator não fez comentários.

Norris, uma lenda das artes marciais, famoso por estrelar filmes de ação de grande bilheteria na década de 1980, completou 86 anos no dia 10 de março e marcou a data com publicações nas redes sociais.

“Eu não envelheço. Eu subo de nível”, afirmou em um vídeo em que aparecia treinando.

“Nada como um pouco de ação divertida em um dia ensolarado para fazer você se sentir jovem”, disse Norris em sua mensagem de aniversário na semana passada.

Faixa preta em várias modalidades, o ator criou a sua própria vertente de artes marciais, chamada Chun Kuk Do.

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