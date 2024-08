Azul reafirma negociações, diz que notícia da Bloomberg foi “mal interpretada”

SÃO PAULO (Reuters) – A companhia aérea Azul reafirmou uma série de negociações que havia divulgado anteriormente envolvendo ações para melhoria de sua estrutura de capital e citou que notícia publicada na véspera pela Bloomberg sobre a empresa foi “mal interpretada”.

Reportagem da Bloomberg News publicada na quarta-feira afirmou que a Azul estaria avaliando opções que vão desde uma oferta de ações até a apresentação de um pedido de recuperação judicial para fazer frente às obrigações de dívida que se aproximam.

A Azul não mencionou nenhuma das alternativas citadas em fato relevante nesta quinta-feira, em meio a uma queda de mais de 20% de suas ações na B3 após a reportagem.

Em vez disso, a empresa citou uma série de ações que a empresa já havia divulgado anteriormente, como negociações para uma combinação de negócios com a rival Gol e que tem capacidade de captação de recursos utilizando a unidade Azul Cargo como garantia primária em montante de até 800 milhões de dólares.

“A companhia está em negociações ativas com seus principais ‘stakeholders’ para otimizar a estrutura de equity acordada no plano de otimização de capital do ano passado. Em linhas gerais, os ‘stakeholders’ estão demonstrando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes”, afirmou a Azul no fato relevante.