The Swiss voice in the world since 1935

Cineasta Jim Jarmusch expressa decepção com distribuidora vinculada ao setor militar de Israel

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O cineasta americano Jim Jarmusch declarou-se decepcionado neste domingo, ao saber que a distribuidora e plataforma de streaming de filmes independentes Mubi aceitou um investimento de um fundo de capital de risco vinculado ao setor militar de Israel.

O filme mais recente de Jarmusch, “Father Mother Sister Brother”, apresentado hoje no Festival de Veneza, será distribuído pela Mubi, concorrente da Netflix. O grupo aceitou um financiamento de US$ 100 milhões da Sequoia Capital, empresa do Vale do Silício que tem em seu portfólio a empresa de defesa israelense Kela, o que motivou uma petição assinada por Jarmusch e outros artistas

“Qualquer sugestão de que o nosso trabalho estaria ligado ao financiamento da guerra é simplesmente falsa”, respondeu em carta o presidente da Mubi, Efe Cakarel.

“Minha relação com a Mubi começou muito antes disso, e eles foram fantásticos no trabalho com este filme. É claro que fiquei decepcionado e bastante desconcertado com essa relação”, disse Jarmusch. Ele ressaltou que, por ser um cineasta independente, precisa aceitar dinheiro “de várias fontes”.

“Considero praticamente todo o dinheiro das empresas um dinheiro sujo. Se você começar a analisar cada uma dessas empresas cinematográficas e suas estruturas de financiamento, vai descobrir muitas coisas sórdidas”, declarou o cineasta.

adp/jvb/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
31 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR