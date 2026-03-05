Desabamento deixa quatro mortos e oito desaparecidos em asilo de BH

afp_tickers

2 minutos

O desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte deixou pelo menos quatro mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalham nas buscas por outros oito desaparecidos, segundo o balanço mais recente.

No momento do colapso, ocorrido durante a madrugada, 29 pessoas estavam no prédio de quatro andares, que também abrigava algumas residências e uma clínica de estética, segundo o corpo de bombeiros de Minas Gerais.

É desconhecido o estado de saúde das oito vítimas que estariam sob os escombros, uma montanha de pedaços de paredes, vigas de aço e terra.

Imagens divulgadas pela corporação mostram um grande imóvel completamente destruído e dezenas de bombeiros retirando um sobrevivente em uma maca, sob os aplausos de vizinhos.

Até o momento, os bombeiros conseguiram resgatar com vida oito pessoas, que foram levadas para hospitais da região.

Entre os sobreviventes está uma criança de dois anos, que foi resgatada consciente e com sinais vitais estáveis, informaram os bombeiros.

Nove pessoas conseguiram sair com a ajuda de vizinhos, incluindo dois cuidadores e sete idosos que estavam em uma área não diretamente afetada.

As causas do colapso estão sendo investigadas. O porta-voz dos bombeiros, Henrique Barcellos, disse à imprensa no local que o prédio estava com todas as licenças em dia.

Mais de 40 bombeiros militares, com o apoio de cães, trabalham nos esforços de resgate, entre eles equipes vindas da operação em Juiz de Fora, na zona da mata mineira, onde deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais deixaram 65 mortos na semana passada.

ll/app/mel/jc/yr/mvv