Desabamento deixa seis mortos e seis desaparecidos em lar de idosos em BH

2 minutos

O desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte deixou pelo menos seis mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalham nas buscas sob os escombros de outros seis desaparecidos, segundo o balanço mais recente.

No momento do colapso, ocorrido durante a madrugada, 29 pessoas estavam no prédio de quatro andares, que também abrigava algumas residências e uma clínica de estética, segundo o corpo de bombeiros de Minas Gerais.

É desconhecido o estado de saúde das seis vítimas que estariam sob os escombros da edificação, uma montanha de pedaços de paredes, vigas de aço e terra.

Imagens divulgadas pela corporação mostram um grande imóvel completamente destruído e dezenas de bombeiros retirando uma pessoa com vida em uma maca, sob os aplausos de vizinhos.

Até o momento, os bombeiros conseguiram resgatar oito pessoas vivas, que foram levadas para hospitais da região.

Entre os sobreviventes está uma criança de dois anos, que foi resgatada consciente e com sinais vitais estáveis, informaram os bombeiros.

Mais cedo, nove pessoas conseguiram sair com a ajuda de vizinhos, incluindo dois cuidadores e sete idosos que estavam em uma área não diretamente afetada.

As causas do colapso estão sendo investigadas. O porta-voz dos bombeiros, Henrique Barcellos, disse à imprensa no local que o edifício estava com todas as licenças em dia.

Mais de 40 bombeiros militares, com o apoio de cães, trabalham nos trabalhos de resgate, entre eles equipes vindas da operação em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram 65 mortos na semana passada.

