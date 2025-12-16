Desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, o nível mais alto desde 2021

O mercado de trabalho dos Estados Unidos apresentou novos sinais de enfraquecimento em novembro, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%, o nível mais elevado em quatro anos.

Ainda assim, a criação de empregos em novembro superou as expectativas do mercado, com 64.000 novos postos de trabalho, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira (16) pelo Departamento do Trabalho.

Analistas previam a criação de 45.000 novos empregos, segundo uma pesquisa do MarketWatch.

Como sinal da desaceleração do mercado de trabalho, o número de pessoas desempregadas há menos de cinco semanas aumentou em 326.000 em comparação com setembro.

Da mesma forma, há 909.000 trabalhadores de meio período a mais buscando emprego em tempo integral em comparação com setembro.

Os dados do emprego são baseados em duas pesquisas separadas, divulgadas simultaneamente: uma com empregadores e outra com domicílios.

Os dados de novembro foram divulgados com atraso devido à paralisação orçamentária (shutdown) do governo de 43 dias entre outubro e novembro, que interrompeu a coleta de dados.

O Departamento do Trabalho decidiu não divulgar os dados de desemprego e criação de empregos de outubro devido à paralisação, já que seus agentes não conseguiram realizar as pesquisas necessárias.

Os dados de novembro estão sendo divulgados menos de uma semana após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central) de cortar as taxas de juros pela terceira vez consecutiva em 0,25 ponto percentual devido à má evolução do emprego.

