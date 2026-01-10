Exército sírio anuncia fim de sua operação em Aleppo, mas curdos negam

afp_tickers

3 minutos

O Exército sírio anunciou, neste sábado (10), que concluiu sua operação contra o último reduto curdo em Aleppo, uma alegação negada pelas forças curdas, que afirmam ainda estar lutando contra as tropas do governo.

Os confrontos nesta cidade do norte da Síria entre o governo central e os curdos, que controlam partes do nordeste do país, deixaram pelo menos 21 civis mortos desde terça-feira, segundo fontes de ambos os lados.

Também deslocaram cerca de 155 mil pessoas, a maioria moradores de bairros curdos, segundo as autoridades.

Esses combates, os mais violentos em Aleppo desde a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024, eclodiram em meio às dificuldades de ambos os lados em implementar um acordo firmado em março para integrar as instituições da administração autônoma curda e das Forças Democráticas Sírias (FDS) ao novo Estado.

Após assumir o controle de Ashrafieh, o outro bairro controlado pelos curdos, o Exército sírio anunciou em um comunicado à agência de notícias oficial Sana o “fim de todas as operações militares em Sheikh Maqsud a partir das 12h00 GMT”, 09h00 no horário de Brasília.

Horas depois, as autoridades sírias anunciaram a transferência de combatentes de Sheikh Maqsud para o território autônomo curdo, mais ao leste.

Um correspondente da AFP viu pelo menos quatro ônibus verdes transportando combatentes, escoltados por forças de segurança.

Mesmo assim, as forças curdas afirmaram que os combates continuavam, negando a versão “infundada” dos fatos apresentada pelas autoridades e declarando que pretendiam “continuar resistindo”.

No início da tarde, ainda era possível ouvir tiros, segundo correspondentes da AFP, que viram o exército entrar no bairro e soldados resgatarem civis presos em suas casas.

Na sexta-feira, assim como nos dias anteriores, o exército permitiu que civis utilizassem dois “corredores humanitários” para deixar os bairros curdos.

Damasco havia solicitado que as forças curdas deixassem a cidade na sexta-feira, prometendo transportá-las em segurança para áreas controladas pelas FDS no nordeste do país.

Mas os combatentes entrincheirados em Sheikh Maqsud rejeitaram qualquer rendição. Segundo uma fonte militar citada pela televisão estatal, eles “lançaram drones de ataque contra bairros de Aleppo” a partir de suas posições no leste da cidade.

Apesar desses confrontos, os curdos permanecem dispostos a continuar as negociações com Damasco para a integração de suas instituições ao governo central.

Antes dos anúncios contraditórios do exército e dos curdos, uma funcionária de alto escalão da administração curda síria, Elham Ahmed, não havia descartado uma retirada, mas estipulou que a “proteção local curda” para os moradores dos bairros curdos de Aleppo deveria ser mantida como condição.

bur-lk/at/anb/mab/jvb/aa