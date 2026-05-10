Fervor e falsidade: avatares de IA ultraglamorosos apoiam Trump antes das eleições legislativas

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Vestidas com trajes de banho ou uniformes militares, mulheres loiras elogiam efusivamente o presidente Donald Trump e atacam seus rivais.

Essas influenciadoras, geradas por inteligência artificial (IA), inundam plataformas tecnológicas com mensagens políticas fervorosas às vésperas das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

O auge dos avatares de IA hiper-realistas destaca o uso das novas tecnologias nos esforços para dinamizar a base conservadora do “Make America Great Again” (MAGA). Para isso, repetem os slogans políticos de Trump, como “Estados Unidos em primeiro lugar”, e ecoam seus argumentos sobre temas como imigração.

“Onde estão todos os meus amigos do MAGA? Se você votou em Trump, diga em voz alta nos comentários e ganhará uma nova seguidora do Texas”, declara uma mulher no TikTok, usando um boné vermelho do MAGA e criada por IA.

“Trump é o futuro dos Estados Unidos”, diz o texto sobreposto em outro vídeo dessa rede social gerado por IA, que mostra uma adolescente em uma praia com a bandeira americana tremulando ao fundo.

Em um clipe do Instagram com a música YMCA ao fundo, um avatar que representa uma “patriota MAGA” diz que “saiu do armário como apoiadora de Trump”.

Não está claro quem está por trás dessas contas de IA nem se elas fazem parte de uma operação coordenada para as eleições de novembro, pleito que determinará se os republicanos manterão o controle do Congresso.

No início deste ano, o próprio Trump publicou em sua plataforma Truth Social um vídeo de um avatar de IA loiro platinado — com o estilo glamouroso muito popular entre seus seguidores — que divulgava acusações infundadas de corrupção contra o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

“Moldar a opinião pública” –

Nos últimos meses, meios de comunicação americanos identificaram centenas de influenciadores trumpistas gerados por IA. Homens e mulheres jovens, vestidos com uniformes de combate ou como agentes de imigração, comentam temas políticos polêmicos como o aborto e a guerra com o Irã.

O Laboratório de Governança e IA Responsável (Grail, na sigla em inglês), da Universidade Purdue, também rastreou inúmeras contas semelhantes no TikTok, Instagram e Facebook.

“A crescente onda de influenciadores políticos de IA em meio às eleições de 2026 é um vislumbre de um futuro em que conteúdos de IA hipersegmentados podem ser usados para moldar a opinião pública”, disse à AFP Andrew Yoon, da CivAI, uma organização sem fins lucrativos focada nas capacidades e perigos da IA.

Esse tipo de conteúdo é “cada vez mais difícil de detectar”, afirmou Yoon.

À medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada, a manipulação online por meio de influenciadores falsos poderá “tornar-se ainda mais personalizada e difícil de controlar”, acrescentou.

– “Objetivo de lucro” –

A desinformação costuma disparar em períodos eleitorais, impulsionada por bots automatizados, trolls e contas fraudulentas que amplificam narrativas falsas e as inserem no discurso político dominante.

E o potencial de manipulação se multiplica com a IA.

Pesquisadores alertam que os deepfakes de IA podem influenciar a participação eleitoral e distorcer acontecimentos geopolíticos. Eles já foram usados para atacar líderes mundiais como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

À medida que a temporada eleitoral se aproxima, Daniel Schiff, professor assistente da Universidade Purdue e codiretor do Grail, afirmou esperar um aumento das mensagens políticas geradas por IA, sendo o “objetivo de lucro” o principal motivo para a criação de influenciadores sintéticos.

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