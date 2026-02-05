Fim do alerta vermelho no sul da Espanha; uma mulher desaparecida após temporal

A agência estatal de meteorologia espanhola suspendeu, nesta quinta-feira (5), o alerta vermelho pela tempestade Leonardo na Península Ibérica, que deixou um morto em Portugal e uma desaparecida no sul da Espanha, além de obrigar a evacuações preventivas.

A Península Ibérica está na linha de frente das mudanças climáticas e há anos sofre ondas de calor cada vez mais longas, que começam até antes do verão, e episódios de chuvas intensas cada vez mais frequentes.

“Nesta quinta-feira as chuvas continuarão na Andaluzia, com menor intensidade, embora continuem a atingir zonas já muito afetadas”, indicou nesta quinta-feira a estatal Aemet, que reduziu os alertas de chuvas e ventos, especialmente no sul da Espanha.

As consequências da passagem de Leonardo, a sexta tempestade deste ano, continuam afetando o país, enquanto a Guarda Civil procura uma mulher que caiu em um rio que subiu devido às chuvas na província andaluza de Málaga.

“No final da tarde de ontem, uma mulher caiu no rio Turvilla, no município de Sayalonga, e estamos à sua procura. Estava com outra mulher, que nos avisou”, indicou à AFP um porta-voz da Guarda Civil.

As aulas foram retomadas em grande parte da Andaluzia, mas continuavam suspensas nos pontos mais afetados, como a região da serra de Grazalema, uma localidade montanhosa da província de Cádis, que registrou grandes quantidades de chuva.

Bloqueios de estrada e do serviço ferroviário permanecem em vários pontos do sul, além de evacuações preventivas em algumas zonas que chegaram a afetar, na véspera, cerca de 3.500 pessoas.

Os serviços de emergência andaluzes pediam nesta quinta-feira especial precaução também devido às rajadas fortes de vento.

– Impacto em Portugal –

Em Portugal, um homem de cerca de 60 anos foi arrastado pela correnteza de um rio quando tentava atravessar uma zona inundada perto de uma barragem, na localidade de Serpa, no sudeste do país, informou a Defesa Civil no início da noite.

A situação mais preocupante nesta quinta-feira continuava em Alcácer do Sal, a cerca de cem quilômetros de Lisboa, onde o leito do rio Sado transbordou, inundando ruas do centro da cidade.

A Defesa Civil informou que 89 pessoas tiveram de ser evacuadas e cerca de 1.000 alunos da região estão sem aulas.

O país já tinha sido atingido nas últimas semanas por várias tempestades sucessivas, a mais devastadora, Kristin, deixou cinco mortos e muitos danos materiais.

