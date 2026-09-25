Foto de encontro com Xi publicada por Trump parece ter sido retocada com IA

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O presidente americano, Donald Trump, publicou uma foto da cúpula com seu par chinês, Xi Jinping, que parece ter sido retocada com inteligência artificial (IA), segundo especialistas consultados pela AFP nesta sexta-feira (25).

A foto mostra Trump usando uma gravata azul e uma única luva preta, enquanto fotos e vídeos ao vivo o mostravam usando uma gravata listrada e luvas nas duas mãos.

Uma mulher em segundo plano também aparece usando sapatos diferentes e uma marca vermelha no avião do líder chinês desapareceu.

A Casa Branca não respondeu de imediato às consultas feitas pela AFP.

A foto foi tirada na pista de pouso da base Andrews, nos arredores de Washington, onde um avião militar cruzou o céu à baixa altitude, desconcertando Trump a ponto de ele fazer uma careta.

A foto faz alusão a essa careta, que viralizou nas redes sociais.

O presidente americano publica regularmente imagens geradas por IA em sua plataforma Truth Social.

Esta última fotografia foi postada em um momento em que o governo tentou proibir o acesso à Casa Branca de jornalistas das emissoras CNN e MSNOW e do site de notícias Politico.

Sua expulsão levou os membros do “pool” de jornalistas televisivos da Casa Branca – CBS, ABC, NBC e Fox — a decidir parar de participar deste dispositivo crucial, em uma demonstração inédita de solidariedade.

“Visto que existem várias versões desta cena (…), estou certo de que esta imagem foi retocada”, disse à AFP Walter Scheirer, especialista da Universidade de Notre Dame.

Após viajar para Pequim, em maio, para uma cúpula com Xi, Trump já tinha publicado uma imagem retocada na qual seu antecessor, Joe Biden, parecia desorientado diante do presidente chinês.

“Os políticos alteram regularmente a realidade ao seu bel-prazer”, disse Walter Scheirer, outro pesquisador da Universidade de Notre Dame.

“Às vezes, estes retoques são insignificantes”, garante, mas “em outros casos, a interpretação da foto muda por completo, ao ponto de parecer mais uma propaganda”.

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