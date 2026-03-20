Governo dos EUA processa Harvard por permitir o ‘antissemitismo’

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O governo dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial contra a Universidade de Harvard nesta sexta-feira (20), acusando a instituição de permitir um “ambiente hostil” contra estudantes judeus e israelenses durante manifestações pró-palestinos no campus entre 2023 e 2025.

Donald Trump lançou uma ofensiva contra as principais universidades americanas, alegando que elas autorizaram movimentos pró-palestinos durante a ofensiva israelense na Faixa de Gaza, movimentos que a Casa Branca considera antissemitas.

O Departamento da Justiça entrou com uma ação semelhante contra a Universidade da Califórnia. Na nova denúncia, o Executivo afirma que “o corpo docente e a direção de Harvard ignoraram o antissemitismo e a discriminação contra judeus e israelenses”.

“Harvard permitiu que manifestantes anti-israelenses ocupassem suas bibliotecas. Harvard permitiu que um acampamento anti-israelense permanecesse por vinte dias, em violação à regulamentação universitária”, afirma a denúncia, apresentada em um tribunal de Massachusetts.

“Harvard fomentou e continua fomentando um ambiente no campus onde o antissemitismo hostil e o comportamento anti-Israel prosperam”, acrescenta.

Em resposta ao processo, a universidade declarou que se preocupa “com os membros das comunidades judaica e israelense”.

Também afirmou ter “reforçado a formação e a educação sobre antissemitismo para estudantes, professores e funcionários”, o que “demonstra exatamente o oposto da indiferença deliberada”.

O governo Trump pediu ao tribunal que declarasse que Harvard violou seu contrato com o governo federal e, portanto, que liberasse o governo de pagar milhões de dólares em fundos federais à universidade, além de exigir a devolução do dinheiro já desembolsado.

Essa ação é o episódio mais recente da ofensiva do governo Trump contra a renomada e mais antiga universidade dos Estados Unidos.

Um juiz federal, em resposta a um processo movido por Harvard, ordenou que o governo liberasse 2,6 bilhões de dólares (13,7 bilhões de reais) em financiamento para a universidade.

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