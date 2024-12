John Galliano anuncia que vai deixar a Maison Margiela

O estilista britânico John Galliano anunciou, nesta quarta-feira (11), pelo Instagram, que vai deixar a Maison Margiela, da qual foi diretor artístico por dez anos.

“Hoje é o dia em que digo adeus à Maison Margiela”, escreveu, sem dar pistas sobre o futuro de sua carreira.

“Boatos… Todo mundo quer saber e todo mundo quer sonhar. Será anunciado quando chegar o momento”, acrescentou.

John Galliano expressou “gratidão à [sua] família da moda por este momento criativo”, que lhe “salvou a vida”. Ele também agradeceu o “ninho que todos criamos juntos”.

O estilista, considerado um dos mais brilhantes de sua geração, foi demitido da Dior em 2011 após uma discussão na qual, embriagado, fez insultos antissemitas contra frequentadores de um bar em Paris. O incidente lhe rendeu a demissão e multa de 6.000 euros (14,5 mil, na cotação da época), que ele só terá que pagar em caso de reincidência.

Após o escândalo, Galliano, que sempre negou ser racista ou antissemita, desapareceu da vida pública e se submeteu a um tratamento de desintoxicação no Arizona.

Em outubro de 2014, a Maison Margiela, uma casa conhecida por cultivar a discrição e a cultura do anonimato, o contratou como diretor artístico.

Em sua postagem no Instagram nesta quarta, o britânico reforçou que está “sóbrio há 14 anos” e prestou tributo a Renzo Rosso, proprietário do grupo OTB, ao qual pertence a Maison Margiela.

“O presente mais precioso que me deu foi o de voltar a me dar a oportunidade de encontrar, mais uma vez, minha voz criativa, que tinha perdido”, declarou.

Seu desfile, em janeiro de 2024, causou forte comoção entre os 250 espectadores presentes, com alguns à beira das lágrimas ao contemplar sua coleção, “Artisanal”, inspirada na agitada Paris do fim do século XIX.

