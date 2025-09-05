The Swiss voice in the world since 1935

Kim diz a Xi que espera desenvolver constantemente os laços entre China e Coreia do Norte

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, expressou ao presidente chinês, Xi Jinping, sua “firme vontade de desenvolver constantemente” as relações bilaterais, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (5), após a reunião dos dois governantes em Pequim. 

Os dois se reuniram na noite de quinta-feira no Grande Palácio do Povo na capital chinesa, onde Kim reafirmou os “sentimentos de amizade” entre as nações, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Kim concluiu assim uma rara visita à China, principal aliada da Coreia do Norte, onde acompanhou ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de Xi um enorme desfile militar que comemorou o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

“O Partido dos Trabalhadores da Coreia (PTC) e o governo têm a firme vontade de desenvolver progressivamente as relações entre a RPDC e a China”, declarou Kim, segundo a KCNA, utilizando o acrônimo da Coreia do Norte.

A agência acrescentou que Kim disse a Xi que a relação entre China e Coreia do Norte “não pode mudar, independente das mudanças no cenário internacional”.

A relação da China com a Coreia do Norte foi forjada durante a Guerra da Coreia na década de 1950. Pequim é uma fonte vital de apoio diplomático, econômico e político para o isolado Estado com capacidade nuclear.

isk/reb/fox/ag/atm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR