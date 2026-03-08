Kuwait denuncia ataque com drones contra aeroporto internacional

O Ministério da Defesa do Kuwait denunciou neste domingo (8) que os tanques de combustível do aeroporto internacional do país foram atacados por drones, enquanto o Irã prosseguia com sua ofensiva na região.

“Os tanques de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait foram atacados por drones, em uma ofensiva direta contra a infraestrutura vital”, disse um porta-voz do Ministério da Defesa, segundo uma publicação do Exército no X.

Segundo o funcionário, as forças do país estavam “respondendo a uma onda de drones hostis” que cruzaram seu espaço aéreo.

Na Arábia Saudita, o Ministério da Defesa informou neste sábado que destruiu 14 drones que entraram no espaço aéreo do reino. Oito deles foram interceptados no espaço aéreo e outros seis foram destruídos “a leste de Riade”, publicou o órgão no X.

Já o Ministério da Defesa do Catar informou na mesma plataforma que o Irã lançou um ataque com 10 mísseis balísticos e 2 mísseis de cruzeiro contra o país neste sábado.

