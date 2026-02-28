Lula visita Zona da Mata de MG após deslizamentos que causaram 70 mortes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, neste sábado (28), as cidades da Zona da Mata de Minas Gerais afetadas por chuvas torrenciais, onde 70 pessoas morreram em deslizamentos de terra, e prometeu ajuda.

Milhares de pessoas perderam suas casas esta semana nos deslizamentos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, onde moradores buscam seus entes queridos sob montanhas de terra e escombros.

Os bombeiros informaram neste sábado que ainda há três pessoas desaparecidas. A polícia atualizou o balanço de mortes para 70, incluindo 13 crianças.

Lula sobrevoou a região do desastre antes de aterrissar para se reunir com moradores e funcionários.

Em uma publicação no Instagram, o presidente disse que estava “profundamente comovido com a dor e os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região”.

“O governo do Brasil fará tudo o que for possível para ajudar a população a reconstruir suas vidas”, acrescentou. “Não deixaremos ninguém sozinho nessa luta.”

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) disse à AFP que algumas partes da região Sudeste estão experimentando o mês de fevereiro mais chuvoso em anos.

As precipitações em Juiz de Fora, a quarta maior cidade de Minas Gerais com cerca de 540 mil habitantes, já superaram os 760 milímetros em fevereiro, mais que o triplo da média mensal.

A tragédia é a mais recente de uma série de desastres meteorológicos extremos no país, que vão de inundações a incêndios e secas. Cientistas relacionam muitos desses fenômenos com o aquecimento global.

O climatologista Carlos Nobre atribui essas chuvas intensas à passagem de uma frente fria sobre um Oceano Atlântico “muito quente.

Em 2024, mais de 200 pessoas morreram e dois milhões foram afetadas por inundações sem precedentes na região Sul do país.

