Mamdani vai se mudar para residência oficial do prefeito de Nova York

afp_tickers

2 minutos

Após despertar incertezas, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou, nesta segunda-feira (8), que deixará o apartamento que aluga no Queens e se mudará para a luxuosa residência oficial do prefeito da cidade, em Manhattan.

O democrata, que vai tomar posse do cargo em 1º de janeiro, vai se mudar ainda este mês para a Mansão Gracie, uma casa de 1.000 metros quadrados, construída em 1799 no exclusivo Upper East Side, às margens do rio Hudson e situada em um parque frondoso, que se tornou residência oficial em 1942.

Embora os governantes não tenham a obrigação de morar ali, a maioria o fez, com exceção de Michael Bloomberg (2002-2013).

Em um comunicado, Mamdani disse ter tomado esta decisão juntamente com sua esposa, a ilustradora Rama Duwaji, principalmente por motivos de segurança de sua família.

Mamdani, um político de 34 anos que se define como “socialista” e será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, disse que deixará com pesar o apartamento de dois quartos onde o casal mora em Astoria, bairro do Queens povoado por imigrantes, onde convivem dezenas de nacionalidades diferentes.

Assim como o presidente Donald Trump, Mamdani pôs no centro de sua campanha o alto custo de vida, o impacto da inflação e os gastos elevados com alimentos. Ele também prometeu maiores controles e nos ônibus, além de creches gratuitas.

Em novembro passado, Mamdani venceu o ex-prefeito Andrew Cuomo, apoiado pelo presidente republicano.

rh/vla/db/ad/mvv/aa