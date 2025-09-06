The Swiss voice in the world since 1935

Morre aos 106 anos Rosa Roisinblit, histórica vice-presidente das Avós da Praça de Maio

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica vice-presidente das Avós da Praça de Maio na Argentina e defensora incansável dos direitos humanos, morreu neste sábado (6) aos 106 anos, informou a organização em comunicado.

“As Avós da Praça de Maio se despedem com tristeza da queridíssima companheira Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, vice-presidente das Avós da Praça de Maio até 2021, quando, devido à sua idade avançada, passou a ser Presidente honorária da instituição”, comunicou a organização em sua página oficial.

Rosa nasceu em 1919 em Moises Ville, uma comunidade de imigrantes judeus no campo de Santa Fe, no centro-leste da Argentina, e era obstetra.

Sua vida virou de cabeça para baixo durante a última ditadura militar argentina (1976-1983), quando sequestraram sua filha Patricia e seu genro, militantes da organização armada peronista Montoneros.

Ambos foram sequestrados em outubro de 1978 com a filha Mariana, de 15 meses, que foi devolvida à família e criada por Rosa.

Mas Patricia estava grávida de 8 meses. Para o parto, ela foi levada ao centro de detenção clandestino da ESMA, onde, dias depois de dar à luz em um porão em condições desumanas, teve seu bebê levado.

Mais de 20 anos depois, em 2000, graças ao trabalho das Avós da Praça de Maio que ela mesma promoveu, Rosa pôde se reencontrar com seu neto, Guillermo Roisinblit, um dos 140 recuperados por sua organização.

“Para mim você é eterna”, escreveu sua neta Mariana nas redes sociais, junto com uma foto das duas olhando uma para a outra nos olhos e sorrindo.

Os restos mortais de sua filha Patricia e seu genro jamais foram encontrados.

Segundo as Avós da Praça de Maio, ainda falta encontrar cerca de 300 netos nascidos em cativeiro ou sequestrados junto com seus pais.

