Nestlé retira fórmulas infantis de dezenas de países, entre eles o Brasil

afp_tickers

2 minutos

A gigante suíça Nestlé retirou nesta semana lotes de fórmulas infantis de dezenas de mercados, entre eles o Brasil, devido à possível presença de uma substância de origem bacteriana que pode causar problemas digestivos.

Várias subsidiárias da empresa na Europa já haviam anunciado, na última segunda-feira, o recolhimento desses produtos, mas o número de países afetados pela medida aumentou nesta sexta-feira (9) para mais de 50.

A nova lista, publicada no site da empresa, inclui Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai, além da China, um mercado gigante.

“Não foi confirmado até o momento nenhum caso de doença relacionado aos produtos afetados”, ressaltou o grupo nesta semana, insistindo em que se trata de uma medida de precaução.

Mas o caso ameaça manchar ainda mais a imagem da gigante da alimentação, abalada por escândalos envolvendo o tratamento ilegal de água mineral na França e na Suíça e por acusações de adicionar açúcar a alimentos infantis em países de baixa renda.

O analista da empresa Vontobel Jean-Philippe Bertschy citou um “risco de reputação” para a Nestlé, embora o impacto financeiro seja “limitado”, uma vez que o volume afetado representa “cerca de 0,5%” dos seus negócios.

A fórmula infantil é uma categoria de produto sensível, e “a Nestlé deve, agora, fornecer uma atualização clara e completa assim que o alcance total for conhecido, para começar a restabelecer a confiança”, disse o analista.

Na última segunda-feira, a Nestlé justificou a medida pela possível presença de cereulide, uma substância de origem bacteriana procedente do microrganismo Bacillus cereus, identificada em um dos seus fornecedores. Embora ela tenha sido detectada em quantidade mínima, os lotes potencialmente afetados foram retirados do mercado “por precaução”, explicou a subsidiária do grupo na França.

No site de cada país afetado, a Nestlé divulgou a numeração dos lotes e um número de telefone para responder a dúvidas dos consumidores.

