Netflix comprará Warner Bros Discovery por quase US$ 83 bilhões

A gigante do streaming Netflix comprará o estúdio de cinema e televisão Warner Bros Discovery por quase 83 bilhões de dólares (443 bilhões de reais), anunciaram ambas as empresas nesta sexta-feira (5) em um comunicado conjunto.

Com a operação, a Netflix vai adquirir um imenso catálogo de filmes e o prestigiado serviço de streaming HBO Max. Trata-se da maior aquisição no setor de entretenimento desde que a Disney comprou a Fox por 71 bilhões de dólares (279,7 bilhões de reais) em 2019.

A plataforma pagará 27,75 dólares (148 reais) por ação à WBD, valorizando a empresa em 72 bilhões de dólares (384 bilhões de reais), excluindo a dívida.

Segundo meios de comunicação americanos, o conselho de administração da Warner Bros Discovery aspirava a um valor próximo de 75 bilhões (400 bilhões de reais), excluindo a dívida.

“Nossa missão sempre foi entreter o mundo”, disse o diretor-geral da Netflix, Ted Sarandos, no comunicado conjunto.

“O anúncio de hoje combina duas das maiores companhias de narração de histórias do mundo”, disse por sua vez David Zaslav, presidente e diretor-executivo da Warner Bros Discovery.

– As histórias do “próximo século” –

Em junho, a WBD anunciou sua intenção de separar seus setores de streaming e estúdios de cinema em duas empresas distintas listadas na bolsa.

“Essa separação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026, antes da finalização desta transação”, aponta o comunicado.

Há décadas, a WBD produziu clássicos do cinema como “Casablanca” e “Cidadão Kane”, mas também sucessos mais recentes como as séries “Game of Thrones” e “Família Soprano” e os filmes de “Harry Potter”.

A Netflix, por sua vez, produziu sucessos globais modernos como a série “Stranger Things”, “Guerreiras do K-Pop” e “Round 6”.

“Juntos, poderemos oferecer ao público mais do que eles amam e ajudar a definir o próximo século da narração de histórias”, acrescentou Sarandos.

A batalha do streaming e a queda da televisão tradicional têm provocado importantes reorganizações estratégicas entre os grandes atores americanos.

Para competir com a Netflix e a Disney, seus rivais buscam unir forças para se fortalecer no streaming e melhorar sua rentabilidade.

O gigante Amazon adquiriu em 2021 o mítico estúdio de Hollywood MGM por 8,45 bilhões de dólares (aproximadamente 47 bilhões de reais na cotação da época), obtendo um catálogo de mais de 4.000 filmes, entre eles os de “James Bond” e “Rocky”.

Segundo o jornal New York Post, funcionários da Casa Branca teriam demonstrado preocupação com a possível aquisição da WBD pela Netflix pois, segundo eles, isso poderia dar à plataforma de vídeo uma posição dominante no mercado americano de conteúdos.

A transação, que foi aprovada de forma unânime pelos conselhos de administração de ambas as empresas, será concluída dentro de 12 a 18 meses, disseram.

A Paramount Skydance e a operadora Comcast também estavam na disputa pela compra da Warner Bros Discovery.

