Onda de frio atinge a Europa e deixa cinco mortos em nevasca na França

As temperaturas de inverno provocaram caos nesta terça-feira (6), pelo segundo dia consecutivo, nos transportes em várias partes da Europa, em particular na França, onde cinco pessoas morreram na segunda-feira devido a uma nevasca e a uma onda de frio.

Na segunda-feira, três pessoas faleceram em acidentes causados pelo gelo no sudoeste francês, informaram as autoridades, e um taxista morreu no hospital depois de ter saído da pista e caído no rio Marne, na região de Paris.

Outro motorista também perdeu a vida no mesmo dia, a leste de Paris, após uma colisão com um veículo.

Na capital francesa, a nevasca de segunda-feira transformou grande parte das calçadas em pistas de gelo, obrigando os pedestres a deslocar-se pelas ruas e pelos paralelepípedos escorregadios.

A vista de Paris coberta de neve era “realmente extraordinária”, declarou a guia turística Valeria Pitchouguina. Mas o gelo complicou sua tentativa de conduzir um grupo pelas escadarias íngremes até Montmartre.

“Quando está assim, com neve e gelo, é outra coisa; parece menos subir Montmartre e mais escalar o Mont Blanc”, disse Pitchouguina à AFPTV.

Do outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, os termômetros caíram para -12,5 °C durante a noite em Norfolk, no leste de Inglaterra.

Os Países Baixos também registaram temperaturas abaixo de -10 °C que paralisaram os trens na manhã desta terça-feira.

“A noite passada foi a mais fria do inverno até agora”, informou o serviço meteorológico britânico, com praticamente todo o Reino Unido em alerta devido à neve e ao gelo.

O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, enfrentou um segundo dia de cancelamentos, com mais de 400 voos anulados nesta terça.

Os trens do operador ferroviário nacional holandês NS voltaram a funcionar às 09h00 GMT (6h em Brasília), mas com serviços limitados.

Os aviões também retomaram suas rotas em Liverpool, no noroeste inglês, e de Aberdeen, no nordeste da Escócia, após o fechamento de ambos os aeroportos na segunda-feira.

Vários aeroportos franceses menores tiveram suas atividades encerradas na terça-feira, segundo o Ministério dos Transportes. Mas os principais de Paris, Orly e Charles de Gaulle, permaneceram abertos sem voos cancelados.

No entanto, na quarta-feira, as companhias aéreas terão de cancelar algumas de suas conexões nestes aeroportos parisienses devido a uma nova nevasca, anunciou nesta terça-feira o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot.

A Hungria também enfrenta um segundo dia de nevascas nesta terça, com estradas e ferrovias intransitáveis, especialmente no nordeste do país.

