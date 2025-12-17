Oscar será transmitido exclusivamente pelo YouTube a partir de 2029, diz Academia

A cerimônia de entrega dos prêmios Oscar será transmitida com exclusividade pelo YouTube a partir de 2029, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quarta-feira (17).

O novo acordo, com duração de vários anos, faz com que a mais prestigiosa cerimônia de premiação da meca do cinema americano seja exibida apenas em uma plataforma de streaming pela primeira vez, encerrando uma relação de décadas com a emissora americana ABC.

“Estamos entusiasmados em iniciar uma parceria global multifacetada com o YouTube para que ele se torne o novo lar do Oscar e da nossa programação anual da Academia”, afirmaram em um comunicado o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da instituição, Lynette Howell.

Os Prêmios da Academia, que reconhecem o melhor do cinema, são assistidos por cerca de 20 milhões de espectadores nos Estados Unidos, além de muitos outros ao redor do mundo.

O contrato com a ABC para a transmissão da cerimônia termina em 2028, com a 100ª edição do evento. O canal pertence ao grupo Disney.

O novo acordo com o YouTube, controlado pelo Google, marca uma mudança radical de rumo para a cerimônia e para uma indústria que acompanha atentamente o impacto das plataformas de streaming no cinema.

Hollywood enfrenta desafios nos últimos anos ao lidar com os novos hábitos das gerações mais jovens de espectadores.

A edição deste ano da cerimônia do Oscar foi assistida por 19,69 milhões de pessoas, número impulsionado pela decisão de transmiti-la pela primeira vez na plataforma Hulu, também da Disney, simultaneamente à exibição na ABC.

A Disney afirmou que essa edição foi a mais assistida em cinco anos, apesar de a transmissão pelo Hulu ter sido afetada por problemas técnicos que impediram alguns espectadores de acompanhar os prêmios finais.

Há uma década, assistiam à transmissão da cerimônia de entrega dos prêmios da Academia cerca de 40 milhões de espectadores.

