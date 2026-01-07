Registros revelam remessas históricas de ouro venezuelano para a Suíça

Nicolas Maduro segurando um lingote de ouro em 5 de dezembro de 2017. Keystone

A Venezuela entregou 127 toneladas de ouro à Suíça há dez anos, em um ato de desespero para evitar a falência, de acordo com uma análise de dados alfandegários realizada pelo canal de televisão RTS.

3 minutos

RTS Outra língua: 1 English en Data reveals historic shipments of Venezuelan gold to Switzerland original ler mais Data reveals historic shipments of Venezuelan gold to Switzerland

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Entre 2012 e 2016, a Venezuela transferiu discretamente parte de suas reservas de ouro para a Suíça para processamento, certificação e posterior transporte. Essa é uma das maiores remessas de ouro das últimas décadas. Desde 2017, nenhum outro carregamento de ouro do país sul-americano chegou à Suíça.

O transporte do ouro valia quase 4,7 bilhões de francos na época. As remessas ocorreram durante o regime do ex-presidente, agora preso, Nicolás Maduro.

Embora o governo tenha permanecido em silêncio sobre a transferência do ouro, as entregas foram comprovadas graças às estatísticas da alfândega suíça. As importações e exportações são registradas pelas autoridades alfandegárias.

O ouro entregue à Suíça teve origem no Banco Central da Venezuela. O banco reduziu suas reservas de ouro em mais da metade nos últimos anos; parte desse metal foi enviada à Suíça e, posteriormente, transferida para outros países.

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Suíça ordena bloqueio de eventuais bens de Nicolas Maduro Este conteúdo foi publicado em Suíça congela ativos ligados a Nicolás Maduro após sua prisão pelos EUA. Medida preventiva visa evitar fuga de capitais e pode levar à devolução de recursos ilícitos ao povo venezuelano. Direito internacional em debate. ler mais Suíça ordena bloqueio de eventuais bens de Nicolas Maduro

A Suíça é um centro internacional do comércio de ouro. Várias refinarias no país fundem o metal em lingotes de diferentes tamanhos. Após a refusão, o ouro venezuelano provavelmente foi transportado para outros países, como a Grã-Bretanha, que também é um importante centro de negociação de ouro. A Venezuela também vendeu quantidades significativas de ouro para a Turquia.

Na época, isso não violava nenhuma sanção. No entanto, essas transações tornaram-se mais difíceis depois que o governo suíço reforçou as regulamentações sobre transações financeiras em 2018, para se alinhar à União Europeia.

Ao transferir as reservas de ouro para o exterior, o governo de Maduro pretendia evitar a falência do Estado. Parte do ouro foi vendida, e outra parte foi utilizada como garantia para empréstimos.

Em 2014, uma grave crise econômica tomou conta do país. Após o colapso dos preços do petróleo, o produto interno bruto (PIB) despencou 80%. O país passou a obter novos empréstimos apenas mediante garantias, razão pela qual o ouro precisou ser transferido com urgência para o exterior.

A tentativa de evitar a falência do Estado por meio da transferência das reservas de ouro para o exterior fracassou. Em 2017, a Venezuela deixou de cumprir suas obrigações e não conseguiu pagar suas dívidas nem os juros correspondentes.

A dívida externa é estimada em US$ 170 bilhões. O ônus da dívida equivale a duas vezes o PIB do país. Portanto, a Venezuela está falida.

Enquanto isso, a Venezuela se tornou um país extremamente pobre. Como resultado, o comércio com a Suíça entrou em colapso total. Em 2024, a Suíça entregou mercadorias no valor de apenas 36 milhões de francos à Venezuela, 90% menos do que há dez anos. As empresas suíças quase não fazem mais negócios com o país, pois o risco de inadimplência é considerado muito alto. Além disso, há a ameaça iminente de sanções econômicas dos Estados Unidos. A Venezuela se tornou insignificante em termos de comércio com a Suíça.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos