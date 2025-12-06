Presidente convoca manifestação no México em meio a turbulência política

A presidente Claudia Sheinbaum convocou para este sábado (6) uma manifestação em massa na capital mexicana para fortalecer seu governo de esquerda, após um mês difícil, marcado pelo assassinato de um prefeito popular, uma passeata violenta em nome da Geração Z e a renúncia repentina do procurador-geral.

“Encerramos 2025 com a celebração histórica de sete anos de transformação. Vamos defender juntos as conquistas do povo”, publicou a presidente na rede social X na quinta-feira, referindo-se, também, ao governo do seu antecessor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Segundo analistas, os problemas da presidente não vêm apenas de seus opositores, e sim de dentro do seu próprio partido, o Morena. A manifestação na principal praça do país é uma “tentativa de apoio interno, de reformular a narrativa, de convocar à união”, explicou à AFP o analista político Pablo Majluf.

A crise profunda de segurança que os governos de esquerda não conseguiram reverter mancha a gestão da presidente, que goza de altos níveis de popularidade desde que assumiu o poder, em outubro de 2024.

A turbulência começou no mês passado, com o assassinato de Carlos Manzo, prefeito no estado de Michoacán, que empreendeu uma cruzada contra o crime organizado. Seu assassinato gerou manifestações em massa, e um protesto no mês passado em nome da Geração Z tornou-se a primeira passeata antigovernamental violenta do seu mandato, e deixou mais de 100 feridos.

Dias depois, ocorreu a renúncia abrupta do procurador-geral Alejandro Gertz, que ficaria no cargo até 2028. A própria presidente pediu a saída dele, com queixas de má coordenação da estratégia contra o crime organizado.

“O mais interessante e irônico”, diz Majluf, é que “quem mais enfraquece Sheinbaum não é a oposição, que está aniquilada, completamente fora de jogo, e sim seu próprio movimento político”.

Segundo analistas, essa divisão no partido tem relação com um dos homens de confiança do ex-presidente López Obrador. Secretário do Interior durante o seu governo, Adán Augusto López esteve relacionado com um ex-funcionário preso no Paraguai, por liderar o grupo criminoso conhecido como La Barredora.

Embora seja muito popular, a presidente começa a ver níveis de desaprovação, segundo pesquisas. Encerrou outubro com uma aprovação de 74%, em novembro passou para 73%, e começa dezembro com 71%, enquanto a desaprovação passou de 25% para 28%, segundo o resumo do condensado de pesquisas da Polls MX.

A esquerda mexicana se vangloria de ter reduzido a pobreza em cerca de 30% desde 2018.

Claudia Sheinbaum é “uma presidente incrivelmente eficiente”, que gosta de ter controle e exige muito da sua equipe. Mas também “tem dificuldade em lidar com divergências”, ressaltou o colunista político Hernán Gómez Bruera.

Espera-se para este sábado que o governismo coloque a máquina do partido em movimento, mostre sua força política e mobilize seus apoiadores.

“A um dia de nos reencontrarmos no Zócalo para celebrar os primeiros sete anos de transformação, o povo responde com sua confiança”, publicou hoje no X a presidente do Morena, Luisa María Alcalde.

Em 2022, López Obrador liderou uma passeata semelhante, logo após dezenas de milhares de pessoas saírem para protestar contra a reforma que promoveu para fazer alterações na autoridade eleitoral.

“Este regime é especialista em passeatas e atos. Está no seu DNA”, ressaltou Majluf, ao lembrar que o movimento liderado originalmente por López Obrador nasceu “das ruas, foram profissionais do protesto, da agitação e da mobilização em massa”.

