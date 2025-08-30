Protestos contra brutalidade policial na Indonésia deixam 3 mortos e causam suspensão do TikTok

Protestos violentos pela morte de um mototaxista atropelado pela polícia na Indonésia deixaram ao menos três mortos e obrigaram neste sábado (30) a rede social TikTok a suspender suas transmissões ao vivo para evitar inflamar os manifestantes em todo o país.

As mortes foram registradas na sexta-feira em um incêndio na cidade de Macasar, na ilha indonésia de Célebes, e os protestos se espalharam para várias cidades do país, incluindo a capital, Jacarta.

A violência começou na sexta-feira quando foram divulgadas imagens de um mototaxista atropelado pela polícia em uma manifestação em Jacarta, onde vinham sendo registrados protestos durante toda a semana contra as dificuldades econômicas, a corrupção e os grandes benefícios dos legisladores indonésios.

O atropelamento causou comoção entre a população, que saiu enfurecida às ruas em várias cidades do país.

Em Macasar, principal cidade do sul de Célebes, os protestos se tornaram violentos quando os manifestantes começaram a lançar pedras e coquetéis molotov, incendiando um prédio do conselho provincial e local e vários veículos.

“No incidente da noite passada, três pessoas morreram. Duas faleceram no local dos fatos e uma no hospital. Ficaram presas no prédio em chamas”, disse o secretário do conselho municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba.

Pelo menos outras quatro pessoas foram hospitalizadas, acrescentou o funcionário, que acusou os manifestantes de invadir o escritório para incendiá-lo.

Jacarta também foi cenário na sexta-feira de confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança.

As manifestações continuaram neste sábado em diferentes pontos do país, como na ilha de Bali, onde centenas de estudantes e motoristas de mototáxi protestaram em frente à sede da polícia local.

“Bali é o centro do turismo na Indonésia e queremos protestar aqui para chamar a atenção internacional sobre a injustiça legal, a corrupção e a impunidade dos crimes policiais”, declarou à AFP um dos manifestantes.

Também houve mobilizações na vizinha ilha de Lombok e na de Java.

Em resposta aos protestos, a rede social TikTok anunciou neste sábado que suspendeu por “alguns dias” sua função de transmissões ao vivo na Indonésia.

Com mais de 100 milhões de usuários, a Indonésia tem uma das maiores audiências do TikTok em todo o mundo.

Estas são as manifestações mais violentas que o presidente indonésio, Prabowo Subianto, enfrentou desde sua chegada ao poder em outubro do ano passado.

Por enquanto, sete policiais foram detidos pela morte do mototaxista e enfrentarão um julgamento.

O presidente pediu calma à população, ordenou investigar a morte do mototaxista e prometeu que os policiais responderão por seus atos.

