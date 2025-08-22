Qual a importância do ‘cinturão fortificado’ do Donbass?

O Donbass, vasta região industrial e rica em minerais no leste da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, está no centro dos combates desde o início do conflito e também das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos.

A Rússia exige que a Ucrânia ceda toda a área, formada pelas regiões de Donetsk e Lugansk, ocupadas em grande parte pelas tropas de Moscou, mas não por completo.

A Ucrânia descarta ceder esse território e aponta que as forças de Moscou não foram capazes de controlá-lo, apesar de anos de combates intensos. Confira a seguir os principais pontos sobre esta localidade estratégica:

– O que é o Donbass? –

O nome Donbass deriva de uma abreviação que faz referência à bacia do rio Donetsk, uma área rica em minérios maior do que a Suíça e que representa 9% do território ucraniano.

A região está em guerra desde 2014, quando começou uma insurreição de separatistas pró-russos apoiados por Moscou.

Um censo de 2001 registrou que havia seis milhões de habitantes no Donbass, mas atualmente é complexo determinar quantos permanecem nessas duas regiões.

Seus habitantes tradicionalmente falam russo, embora também haja pessoas que têm o ucraniano como língua materna.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede em Washington, estima que a Rússia controla 79% de Donetsk e quase a totalidade de Lugansk.

A Ucrânia garante que a Rússia controla apenas entre 67% e 69% de Donetsk.

– Um “cinturão fortificado” –

O avanço dos russos ameaça as fortificações ucranianas na região de Donetsk, que Kiev constrói constantemente desde 2014.

O ISW indica que a Ucrânia ergueu um “cinturão fortificado” que se estende das cidades de Sloviansk e Kramatorsk, no norte, até Kostiantinivka e Druzhkivka, no sul.

“A Ucrânia dedicou os últimos 11 anos investindo tempo, dinheiro e esforços para reforçar o cinturão fortificado”, diz o ISW, destacando que “as forças russas atualmente não têm meios para cercar ou ultrapassar rapidamente” essas defesas e que provavelmente levaria anos para fazê-lo.

Algumas das batalhas mais cruéis e ferozes da guerra ocorreram em Donetsk como Mariupol, Bakhmut e Avdiivka.

– Recursos –

O Donbass ficou historicamente conhecido por seus recursos minerais, como o carvão, e por sua indústria, mas, recentemente, outras matérias-primas despertam interesse.

A região é rica em minerais como lítio, urânio, titânio e terras raras, mas muitos desses recursos continuam sem exploração nos territórios ocupados ou em conflito.

Em maio, Washington e Kiev assinaram um acordo que permite aos Estados Unidos explorar terras raras e outros depósitos na Ucrânia.

– Consequências –

Para a Ucrânia, ceder o Donbass poderia ter consequências devastadoras para o futuro de sua segurança.

Isso “abriria a porta a uma invasão mais profunda da Ucrânia no futuro”, afirmou Andreas Umland, analista em Kiev do Centro de Estocolmo para Estudos da Europa Oriental (SCEEUS, Stockholm Centre for Eastern European Studies).

O ISW destaca que o terreno e a paisagem plana da fronteira administrativa dessa região não são adequados para erguer fortificações, e ceder essa zona colocaria a Ucrânia em uma posição mais difícil de defender do que a atual linha de frente.

Isso poderia abrir caminho para as cidades de Dnipro e Kharkiv, dois importantes centros urbanos com uma população de um milhão de habitantes cada um.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, destacou a importância estratégica do Donbass e afirmou que “é uma questão de sobrevivência” para o país.

