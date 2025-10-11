Saúde de Trump é ‘excelente’, diz médico após 2º check-up do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em “excelente estado de saúde”, informou seu médico nesta sexta-feira (10), após seu segundo check-up do ano.

“O presidente Trump segue apresentando um excelente estado de saúde”, escreveu o médico, o capitão da Marinha Sean Barbabella, em uma carta divulgada pela Casa Branca.

O médico acrescentou que o chefe de Estado, de 79 anos, goza de “boas condições cardiovasculares, pulmonares, neurológicas e físicas”.

Trump foi atendido no Centro Médico Militar Walter Reed, nas imediações de Washington. Ao retornar à Casa Branca, acenou aos jornalistas levantando o polegar, mas não fez declarações.

“Sua idade cardíaca […] foi determinada como sendo cerca de 14 anos mais jovem do que a idade cronológica. Ele segue mantendo uma exigente agenda diária sem nenhuma restrição”, acrescenta o boletim médico.

Trump passou por vários exames de rotina e recebeu doses de reforço de vacinas contra a gripe e a covid-19. Esta última “com vistas a uma viagem internacional”, mesmo depois que seu secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr., conhecido por sua postura antivacina, restringiu o acesso aos imunizantes contra o novo coronavírus.

Esta revisão médica acontece três meses depois de a Casa Branca anunciar que Trump tinha sido diagnosticado com uma condição venosa comum.

No início desta semana, a Casa Branca indicou que este seria seu exame médico anual. Contudo, ele já havia passado por essa revisão em abril.

Na quinta-feira, Trump disse aos jornalistas no Salão Oval que passaria por “uma espécie de revisão médica semestral”.

“Estou em excelente forma e deixarei vocês informados. Mas não, até agora não tenho nenhuma dificuldade… Fisicamente, me sinto muito bem. Mentalmente, me sinto muito bem.”

O republicano embarcou então em uma de suas típicas diatribes, comparando sua saúde com a de outros ex-presidentes, particularmente seu antecessor democrata Joe Biden.

Trump tem sido acusado reiteradamente de falta de transparência sobre sua saúde, apesar do grande interesse que suscita por ser o comandante em chefe dos Estados Unidos.

Em setembro, desconsiderou os rumores que circularam nas redes sociais sobre sua saúde, incluindo informações de que havia morrido.

Em julho, a Casa Branca informou que Trump fora diagnosticado com uma condição benigna conhecida como insuficiência venosa crônica, após especulações sobre manchas em sua mão e inchaço nas pernas.

Sobre a mão — cujo dorso aparece fortemente maquiado em eventos públicos —, informou-se que as manchas estão vinculadas às medicações que ele toma como parte de um programa “padrão” de saúde cardiovascular.

Após seu último check-up médico, a Casa Branca disse que o presidente gozava de boa saúde e apresentava “estrutura e função cardíaca normais, sem sinais de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou enfermidade sistêmica”.

