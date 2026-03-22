Show do BTS reuniu mais de 100 mil pessoas na capital sul-coreana

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Mais de 100 mil pessoas foram ver os astros do k-pop do BTS em seu primeiro show em quase quatro anos, anunciou neste domingo (22) a gravadora do grupo, um número abaixo do que se esperava para esse evento no centro de Seul.

Os sete integrantes se apresentaram pela primeira vez desde que fizeram uma pausa em 2022 para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, com alguns deles enviados para perto da fronteira fortificada com a Coreia do Norte.

O show de retorno foi realizado no sábado em frente ao histórico palácio real Gyeongbokgung, onde milhares de fãs, tanto sul-coreanos quanto estrangeiros, cantaram em coro as músicas do grupo.

“Um número estimado de 104 mil fãs compareceu ao show na Praça Gwanghwamun, com base na venda de ingressos e em dados das três principais operadoras de telefonia móvel”, afirmou a empresa HYBE em comunicado enviado à AFP.

O número é inferior à projeção inicial de 260 mil, enquanto a polícia fez um cálculo ainda menor, de cerca de 42 mil pessoas, segundo a agência de notícias Yonhap.

O show foi também transmitido ao vivo pela Netflix para cerca de 190 países.

Os fãs balançaram um mar de ‘glowsticks’ enquanto cantavam as músicas e filmavam seus ídolos com seus celulares.

O último álbum do grupo, “ARIRANG”, lançado na sexta-feira, vem sendo apontado como um reflexo da identidade coreana madura da banda, e vendeu quase quatro milhões de cópias no primeiro dia, informou a HYBE.

Após o show de sábado, o BTS iniciará uma turnê mundial a partir de 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A turnê incluirá 82 shows em 34 cidades na Ásia, América Latina, América do Norte e Europa.

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