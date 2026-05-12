Starmer quer ‘continuar’, enquanto aumenta a pressão para que renuncie

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que enfrenta dissidências dentro do próprio Partido Trabalhista, com alguns pedindo sua renúncia, afirmou nesta terça-feira (12) que deseja continuar “governando”, segundo um comunicado divulgado por Downing Street.

A renúncia, também nesta terça-feira, da secretária de Estado de Habitação, Comunidades e Administração Local, Miatta Fahnbulleh, aumentou a pressão sobre Starmer para que deixe o cargo de primeiro-ministro. Ela é a primeira autoridade de alto escalão a deixar o governo após a pesada derrota nas eleições locais e regionais da última quinta-feira.

“O Partido Trabalhista tem um processo para destituir um líder, e esse processo ainda não foi acionado. O país espera que continuemos governando. É isso que estou fazendo e é isso que devemos fazer como gabinete”, disse Starmer à sua equipe ministerial nesta terça-feira, segundo Downing Street.

Miatta Fahnbulleh pediu ao primeiro-ministro, em uma publicação na rede X, “que faça o que é certo para o país e para o partido e estabeleça um cronograma para uma transição ordenada”.

Ao menos 70 deputados trabalhistas, de um total de 403, pediram a renúncia de Keir Starmer.

Nas eleições locais de 7 de maio, o Partido Trabalhista, que chegou ao poder em 4 de julho de 2024, após 14 anos de governo conservador, perdeu quase 1.500 vereadores e viu um aumento significativo na popularidade do partido anti-imigração Reform UK.

Desde que assumiu o cargo, a popularidade do líder, de 63 anos, tem diminuído constantemente em meio a uma economia estagnada e um custo de vida crescente, agravado recentemente pela guerra no Oriente Médio.

Ele também esteve envolvido em um escândalo relacionado à nomeação e subsequente demissão de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido em Washington, após a revelação de seus vínculos com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

– Quem quer a renúncia? –

Figuras importantes do governo trabalhista pediram a renúncia de Starmer, segundo a imprensa britânica, incluindo a ministra do Interior, Shabana Mahmood.

O processo do Partido Trabalhista para desafiar um líder, mencionado por Starmer no comunicado de Downing Street nesta terça-feira, exige que o candidato declare formalmente sua intenção de concorrer e obtenha o apoio de 81 deputados (20% do grupo parlamentar).

Seu apoio é mais discreto e inclui o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, David Lammy, e o ministro do Comércio, Jonathan Reynolds, segundo a Sky News.

Ao mesmo tempo, o ministro do Trabalho, Pat McFadden, o encorajou a “continuar lutando”.

Esse clima de incerteza política tem consequências concretas, já que as taxas de juros da dívida pública atingiram um recorde de 5,797% nesta terça-feira, superando o pico da semana passada e retornando a níveis não vistos desde 1998.

Muitos membros do Partido Trabalhista estão ansiosos para evitar uma repetição da situação de 2022, quando os conservadores tiveram três primeiros-ministros em quatro meses.

O descontentamento dentro do partido se intensificou após as eleições locais da última quinta-feira.

Starmer perdeu terreno para o partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, inclusive em tradicionais redutos trabalhistas, como o norte da Inglaterra e Gales.

E os Verdes, de tendência mais à esquerda, conquistaram votos que antes eram dos trabalhistas em Londres.

A tempestade política surge no momento em que o rei Charles III se prepara esta semana para apresentar o programa legislativo do próximo ano.

– Candidatos –

Uma possível saída de Starmer não desencadearia eleições legislativas, mas sim a sua substituição por outra figura do Partido Trabalhista.

A imprensa britânica tem mencionado vários nomes há semanas, sendo Wes Streeting, o atual ministro da Saúde, uma das opções. Streeting, de 43 anos, é membro do Parlamento, um pré-requisito para se tornar primeiro-ministro.

Outro forte concorrente é Andy Burnham, de 56 anos, prefeito da Grande Manchester e, segundo as pesquisas, a figura trabalhista mais popular. No entanto, Burnham não pode se candidatar porque não ocupa uma cadeira no Parlamento.

Para que ele possa se candidatar, as eleições teriam que ser realizadas em um distrito eleitoral tradicionalmente trabalhista, mas isso levaria meses e exigiria a renúncia de um membro do Parlamento para abrir espaço para ele.

O nome da ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner, de 46 anos, também aparece com frequência na imprensa.

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