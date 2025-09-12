The Swiss voice in the world since 1935

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

A lenda da moda Giorgio Armani pediu em seu testamento, tornado público nesta sexta-feira (12), que um importante grupo de luxo adquirisse uma participação em sua empresa, citando LVMH, EssilorLuxottica ou L’Oréal como possíveis compradores.

Armani, que faleceu no dia 4 de setembro aos 91 anos, instruiu a fundação que herdará sua empresa de luxo a vender 15% para um grande grupo de moda, segundo o testamento divulgado nesta sexta-feira.

Armani nomeou o grupo de luxo LVMH, o gigante dos óculos EssilorLuxottica, o número um mundial de cosméticos L’Oréal e outras sociedades do mesmo nível no mundo da moda como seus compradores preferidos, especialmente aquelas com as quais “já colaborou”, segundo trechos do testamento publicados pela mídia italiana.

O grupo Armani, cujas atividades vão da alta-costura até a hotelaria, é avaliado em bilhões de euros.

L’Oréal, que possui a licença da Armani para perfumes e cosméticos desde 1988, indicou à AFP que está estudando “com grande consideração essa perspectiva, que se inscreve no âmbito de [uma] longa história comum”. 

A EssilorLuxottica também a estudará “atentamente”, comentou um porta-voz da empresa à imprensa italiana, “orgulhoso da estima” que o estilista demonstrou pelo grupo.

Embora Giorgio Armani tenha permanecido muito independente ao longo de sua vida, o novo acionista terá a possibilidade de assumir o controle do grupo, adquirindo entre 30% e 54,9% do restante do capital em um prazo de três a cinco anos. 

– Gestão “ética” –

O casal e braço direito de Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, junto com seus dois sobrinhos, serão responsáveis por tomar essas decisões sobre o capital, na qualidade de acionistas da fundação Armani.

Se a venda não for concretizada, o estilista pediu que a empresa passe a ser cotada na Bolsa. 

O estilista também pediu que sua empresa fosse administrada “de forma ética, com integridade moral e correção”, e insistiu na “busca por um estilo essencial, moderno, elegante e discreto”, e com “atenção à inovação, à excelência, à qualidade e ao refinamento do produto”.

A direção da Armani confirmou nesta sexta-feira a publicação do testamento e acrescentou que “a primeira tarefa” da fundação “será propor o nome do novo diretor-geral” do grupo.

A fundação nunca possuirá menos de 30% do capital, atuando assim como garante permanente do “respeito aos princípios fundacionais”, esclareceu Armani.

Giorgio Armani havia se tornado um dos homens mais ricos do mundo e o quarto mais rico da Itália, com um patrimônio estimado em 11,8 bilhões de dólares (63,5 bilhões de reais), segundo a revista Forbes.

Ele liderava um império com mais de 9.000 funcionários no final de 2023 e um faturamento de 2,3 bilhões de euros (14,5 bilhões de reais) em 2024, segundo o grupo.

Mais de 600 lojas em todo o mundo vendem roupas Armani em várias linhas: Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange e EA7.

A fundação terá 10% das ações da empresa e o restante em propriedade nua, com 30% dos direitos de voto. Leo Dell’Orco terá 40% dos direitos de voto e os sobrinhos do estilista, Silvana Armani e Andrea Camerana, 15% cada um.

O outro império do estilista, o imobiliário, foi deixado à sua irmã Rosanna e aos seus sobrinhos Andrea e Silvana. No entanto, Leo dell’Orco mantém o usufruto de suas diversas propriedades localizadas em Saint-Tropez (França), Saint-Moritz (Suíça) ou nas ilhas de Antigua e Pantelária.

tsz/ar/lth/hgs/pb/fp/dd /aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR