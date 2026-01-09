The Swiss voice in the world since 1935
Trump diz que vai negociar com a Groenlândia ‘do jeito fácil ou difícil’

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (9) que vai perseguir, “do jeito fácil ou difícil”, seu objetivo de que o território dinamarquês da Groenlândia se torne americano.

“Quero fechar um acordo do jeito fácil. Mas, se não conseguirmos, vamos fazê-lo do jeito difícil”, afirmou Trump, durante reunião na Casa Branca com executivos da indústria do petróleo.

O presidente afirma que o controle da ilha, rica em minerais, é crucial para a segurança dos Estados Unidos, devido ao aumento da atividade militar russa e chinesa no Ártico. “Não vamos permitir que a Rússia ou a China ocupem a Groenlândia, e é isso que vai acontecer se não o fizermos. Então faremos algo a respeito, seja pelo jeito fácil ou pelo jeito mais difícil”, declarou.

Sem descartar a opção militar, a Casa Branca destacou que o presidente considera “ativamente” comprar a ilha, mas não informou como essa transação aconteceria.

Em entrevista publicada ontem pelo jornal The New York Times, Trump disse saber que “talvez” tenha que escolher entre preservar a integridade da Otan e o controle do território dinamarquês.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, advertiu que um ataque americano ao seu país significaria “o fim de tudo”, referindo-se à Otan e à aliança entre os dois países.

“Sou fã da Dinamarca, mas o fato de eles terem desembarcado ali há 500 anos não significa que sejam donos da terra”, argumentou Trump.

