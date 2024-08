Ubisoft convida gamers para viagem intergaláctica com novo ‘Star Wars Outlaws’

Após mais de quatro anos de preparação, a empresa francesa de videogames Ubisoft lançou nesta sexta-feira (30) o esperado “Star Wars Outlaws”, primeira parte de uma saga baseada no universo de George Lucas na qual não faltarão viagens intergaláticas e duelos com sabres de luz.

Disponível para PC, PS5 e Xbox X/S, a aventura acompanha a jornada de uma contrabandista, fazendo com que o jogador viaje por diversos planetas pilotando veículos e naves espaciais.

Poucas vezes o universo fantástico de Lucas pareceu tão real, em um jogo imersivo que, entretanto, não é tão revolucionário. Alguns jogadores puderam testar o game antes de ser colocado à venda e apontaram falhas pontuais, que o estúdio prometeu corrigir rapidamente.

Nesta sexta-feira, o jogo tinha uma nota de “globalmente favorável” (77 de 100) no site Metacritic, com base em 72 avaliações.

“Estou absolutamente encantado, como um menino que sonha há muito tempo com um jogo como este”, publicou o streamer e jornalista especializado Gauthier Andres na rede social X.

“Para muitos de nós, este projeto é como um sonho de infância”, afirmou à AFP Julian Gerighty, diretor criativo da Massive Entertainment, estúdio por trás do título da Ubisoft.

Antes de “Outlaws”, outros jogos da saga ofereciam este tipo de experiência, como “Galaxies” (2003) e “The Old Republic” (2011), ambos online. Contudo, Gerighty considera que suas equipes só conseguiram criar cidades tão densas e naves tão realistas devido ao poder dos consoles de última geração.

“Criamos novos planetas, novas luas, personagens que entram neste universo”, contou.

O jogo é resultado de uma colaboração com a Lucasfilm Games, ramo de jogos eletrônicos da licença que pertence à Disney desde 2012. Seus criadores tiveram acesso a uma “biblioteca exclusiva com todos os detalhes e documentos de design” de Star Wars, segundo o diretor criativo.

– Odisseia sem cavaleiros Jedi –

Mas o jogo também traz personagens icônicos e lugares emblemáticos, como o planeta Tatooine, onde Luke Skywalker cresceu.

“Outlaws”, no qual a empresa trabalhou durante quatro anos e meio, faz parte da história oficial da saga, entre “O Império Contra-Ataca” (1980) e “O Retorno de Jedi” (1983).

Alguns dos personagens poderão aparecer em outras produções, indicou, uma vez que a Disney lançou muitos filmes e séries baseados no universo Star Wars. Mas neste não há cavaleiros Jedi: o estúdio optou por mergulhar no submundo galáctico, aproveitando a popularidade do personagem Han Solo, algo que os fãs já exigiam há muito tempo.

Isto provavelmente convenceu a Disney, já que “Outlaws” é também o primeiro jogo da saga criado por um desenvolvedor diferente da Electronic Arts (EA), com quem a gigante americana do entretenimento lançou sucessos como “Star Wars Battlefront” e “Jedi: Fallen Order”, e com a qual tinha um contrato de exclusividade que expirou no início de 2021.

O fim da colaboração com a EA foi uma aposta da Disney para “maximizar” sua receita de licenças, diversificando seus estúdios.

Depois de “Outlaws”, os fãs da saga voltarão suas atenções para “Star Wars Eclipse”, odisseia espacial do estúdio francês Quantic Dream que ainda não tem data de lançamento.

