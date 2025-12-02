The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

OCDE elogia integração de imigrantes na Suíça

A OCDE atesta o êxito da integração dos imigrantes na Suíça
A OCDE atesta o êxito da integração dos imigrantes na Suíça. Keystone-SDA

A integração dos imigrantes está funcionando bem na Suíça, de acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A taxa de emprego dos imigrantes na Suíça (77%) está bem acima da média da OCDE. Em comparação internacional, os imigrantes têm um bom nível de instrução e se esforçam ativamente para aprender uma língua nacional.

Demografia

Integração

Como nação territorialmente pequena, quatro línguas oficiais, um processo de naturalização extremamente lento e um alto percentual de estrangeiros residentes, a Suíça consegue preservar sua identidade promovendo a tolerância e a  partilha de valores fundamentais estabelecendo, ao mesmo tempo, limites legais e normas sociais aceitáveis. A Lei Federal sobre Suíços Naturalizados pode ser baixada, em…

ler mais Integração

O estudo considera que é necessário tomar medidas para a integração das mulheres, que têm mais dificuldade do que os homens em se estabelecer no mercado de trabalho.

Os imigrantes são pessoas nascidas no exterior que agora vivem na Suíça. Três quartos deles entraram no país como resultado da política de livre circulação da UE. O estudo foi encomendado pela Secretaria de Estado para a Migração (SEM).

Adaptação: Fernando Hirschy

imagem

Notícias

