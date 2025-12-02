OCDE elogia integração de imigrantes na Suíça
A integração dos imigrantes está funcionando bem na Suíça, de acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A taxa de emprego dos imigrantes na Suíça (77%) está bem acima da média da OCDE. Em comparação internacional, os imigrantes têm um bom nível de instrução e se esforçam ativamente para aprender uma língua nacional.
O estudo considera que é necessário tomar medidas para a integração das mulheres, que têm mais dificuldade do que os homens em se estabelecer no mercado de trabalho.
Os imigrantes são pessoas nascidas no exterior que agora vivem na Suíça. Três quartos deles entraram no país como resultado da política de livre circulação da UE. O estudo foi encomendado pela Secretaria de Estado para a Migração (SEM).
