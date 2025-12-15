Zelensky e enviados dos EUA continuam as negociações em Berlim sobre o fim do conflito na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e enviados de seu homólogo americano, Donald Trump, continuam com as negociações nesta segunda-feira (15) em Berlim para tentar estabelecer um plano para encerrar a guerra com a Rússia.

Uma delegação ucraniana se reuniu por mais de cinco horas no domingo com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner.

Witkoff disse posteriormente na rede X que “grandes avanços” foram alcançados e que eles se reuniriam novamente nesta segunda-feira pela manhã.

A Rússia espera que Washington a informe sobre os resultados dos diálogos, disse o Kremlin nesta segunda-feira, após enfatizar que a não adesão da Ucrânia à Otan era uma “pedra angular” das negociações.

A reunião de domingo foi realizada sob forte esquema de segurança na Chancelaria, na capital alemã, onde o chefe de Governo, Friedrich Merz, tem um jantar marcado para esta segunda-feira com Zelensky, um grupo de líderes europeus e os chefes da Otan e da União Europeia.

Trump busca pôr fim ao conflito que começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas tanto Kiev quanto seus aliados europeus tentam impedir um acordo que favoreça a Rússia.

Questões cruciais permanecem sem solução, como as concessões territoriais da Ucrânia, as garantias de segurança exigidas por Kiev e se a Rússia aceitará as propostas apresentadas pelos europeus e americanos.

Antes de chegar à Alemanha, Zelensky afirmou que esperava que os Estados Unidos apoiassem a ideia de congelar a linha de frente onde ela se encontra, em vez de a Ucrânia ceder toda a região leste do Donbass, como exige Moscou.

“A opção mais justa é que as coisas ‘permaneçam como estão'”, argumentou ele aos repórteres.

Uma fonte próxima às negociações disse à AFP, no entanto, que os negociadores americanos continuam exigindo que a Ucrânia abandone a região do Donbass.

O presidente russo, Vladimir Putin, “quer territórios”, enfatizou a fonte. “Os americanos dizem que a Ucrânia ‘deve se retirar’, o que Kiev rejeita”, acrescentou. “É muito surpreendente que os americanos estejam adotando a posição russa sobre essa questão”, continuou.

A União Europeia, por sua vez, busca chegar a um acordo sobre um plano de financiamento para a Ucrânia nos próximos anos. Uma proposta a ser debatida na quinta-feira sugere o uso de ativos russos congelados.

“Ainda não conseguimos e está ficando mais difícil, mas estamos trabalhando nisso e ainda temos alguns dias”, disse a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, nesta segunda-feira.

