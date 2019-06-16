В этом году парк-музей «Швейцария в миниатюре», расположенный в городе Мелиде (Melide) что италоязычном кантоне Тичино, отмечает свой 60-летний юбилей. Для проекта, который начинался как семейный бизнес – это серьёзный возраст. А начиналось всё в далеком 1959 году, когда основатель «Швейцарии в миниатюре» Пьер Винье (Pierre Vuigner) решил, следуя модели голландского парка «Маудорам» открыть парк уменьшенных, но очень точных моделей знаменитых архитектурных и природных достопримечательностей Швейцарии. И этот, как сейчас говорят «стартап», оказался более чем успешным проектом!

История парка началась с 12-ти моделей, выполненных в масштабе 1:25. А сейчас их уже в парке насчитывается 128. Сродни них культовые замки, известные памятники архитектуры и исторические здания, типичные альпийские шале и, конечно же, швейцарские поезда, фуникулеры и канатные дороги, и даже здание парламента в Берне.

Всё эти объекты выполнены и раскрашены исключительно вручную, с огромной любовью к Швейцарии и с точностью, как говорится, до миллиметра. Многие знают выражение «точные как, швейцарские часы», но к этой швейцарской точности можно добавить и другое сравнение — «точные, как модели в парке «Швейцария в миниатюре» (SwissminiaturВнешняя ссылка).

Слева направо, Доминик и Жоэль Винье, управляющие парком «Швейцария в миниатюре», Томас Кюхлер (Thomas Küchler), председатель правления компании «Швейцарская Юго-Восточная Железная Дорога», перед новым миниатюрным поездом «Traverso» во время торжественных мероприятий по случаю 60-летия парка «Швейцария в миниатюре», фото Ильина Юлия. (фото Ильина Юлия / Picasa)

Специально к юбилею, который отмечался в парке 6 июня 2019 года публике была представлена новая модель: речь идет о тщательно воссозданном отрезке маршрута, которым курсируют составы альпийского экспресса «Voralpen-Express Traverso». В реальности компанией оператором этого маршрута выступает частная швейцарская компания «Юго-Восточная Железная Дорога» (Schweizerische Südostbahn AG – SOB).

Модель поезда «Voralpen-Express» стала самой длинной моделью поезда в парке, её длина, даже в масштабе 1,25, достигла солидных 6 метров и 10 сантиметров! «Поезд Voralpen-Express имеет для нас особое значение, ведь именно он обеспечивает связь между Восточной немецкоязычной Швейцарией и италоязычным Тичино», — подчеркнул Жоэль Винье (Joël Vuigner), внук основателя парка.

Модель поезда «Voralpen-Express» стала самой длинной моделью поезда в парке, её длина, даже в масштабе 1,25, достигла солидных 6 метров и 10 сантиметров, фото Ильина Юлия.

(фото Ильина Юлия / Picasa)

В «золотой период» своей истории «Швейцария в миниатюре» была одним из самых популярных туристических аттракционов страны, количество посетителей могло доходить до полумиллиона человек в год, но времена изменились. В настоящее время парк посещают от 140 до 150 тыс. туристов в год. В самой Швейцарии парк не нуждается в особой рекламе, швейцарцы и знают и любят свою «Миниатюрную Швейцарию».

Есть даже такая поговорка: «Швейцарию в миниатюре» каждый швейцарец должен посетить три раза в жизни, в первый раз — когда он сам ребенок, во второй — с детьми, а в третий раз — уже с внуками». Однако основную ставку пар делает на иностранных туристов, привлечение которых есть дело непростое. И именно поэтому парк Swissminiatur уже более десяти лет активно присутствует на международных туристических рынках, включая Китай, Корею, страны Ближнего Востока Индию, Россию и другие страны Восточной Европы. С недавних пор парк активно рекламирует себя в Бразилии, а с 2019 года также и во Вьетнаме.

Гости юбилейных торжеств по случаю 60-летия парка «Швейцария в миниатюре». (фото Ильина Юлия / Picasa)

На русскоязычном рынке парк «Швейцария в миниатюре» представлен уже много лет, что стало результатом не только активной маркетинговой работы, но и целого ряда совместных международных культурных проектов, традиционно реализующихся на базе парка. Так, например, на его территории находятся сразу три экспоната, посвященные Швейцарскому походу А. В. Суворова: альпийский Суворовский крест у Чертова Моста через ущелье Шолленненшлухт, памятник А. В. Суворову на перевале Сен-Готард, а также «Дом Суворова» в городе Эльм (Elm), что в кантоне Гларус.

мелиде свисс миниатюр

В 2014 году на основе договоренности с посольством Швейцарии в Москве и по случаю 200-летия установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией была изготовлена и привезена для показа в Россию отдельная модель Суворовского креста у Чертова Моста, а в сезон 2014 – 2015 гг. оригинальная модель этого уникального памятника истории с большим успехом была представлена в целом ряде музеев России в рамках выставки художника А. Долля под названием «По следам А. В. Суворова в Швейцарии».

В 2017 году парк «Швейцария в миниатюре» приняла участие в арт-проекте «Солнечные дети», разработанном им также совместно с Алексом Доллем, который привёз в Швейцарию рисунки своих подопечных, так называемых «солнечных детей» (так называют в России детей с синдромом Дауна), находящихся на воспитании в развивающем центре «Солнечные дети» в городе Оренбург. Активное участи в этом проекте принял и благотворительный фонд Kodra Swiss Foundation.

Апрель 2019 г., потомки князя С.М. Голицина в парке-музее «Швейцария в миниатюре» у модели суворовского альпийского креста, который был воздвигнут на средства и по идее князя С. М. Голицина в 1898 году у Чертова моста в ущелье Шоллененшлухт.

(фото Ильина Юлия / Picasa)

В апреле 2019 году парк «Швейцария в миниатюре» стал одним из организаторов выставки детского рисунка «Швейцарский поход великого полководца», прошедшей в городе Екатеринбург и приуроченной к грядущему в этом году 220-летию итало-швейцарского похода А. В. Суворова. Экспозиция была организована так же Свердловским областным краеведческим Музеем имени О. Е. Клера при участии Детской художественной школы № 2 имени Г. Мосина и Швейцарского культурного центра в Екатеринбурге.

В 2015 году в Екатеринбурге. Доминик Винье, генеральный директор парка «Швейцария в миниатюре», и Наталья Ветрова, директор Свердловского областного краеведческого музея на художественной выставке А. Долля «По следам А.В. Суворова в Швейцарии» у модели альпийского Суворовского креста, выставленной в «Швейцарии в миниатюре»,

(фото Ильина Юлия / Picasa)

«Очень важно, чтобы дети помнили и знали историю. Историческая память и ответственность за сегодняшний день должны стать приоритетом в воспитании подрастающего поколения», — убежден Доминик Винье (Dominique Vuigner), сын основателя парка. И именно поэтому столь важной темой для парка «Швейцария в миниатюре» является тема экологии и защиты окружающей среду.

Парк «Швейцария в миниатюре» — уникальный природный оазис.

( / Picasa)

Сам парк прекрасно вписывается в ландшафт практически нетронутой природы предгорья Альп, будучи расположенным в красивейшем регионе кантона Тичино на берегу озера Лугано в обрамлении гор Монте Сан Джорджио (включена в список наследия ЮНЕСКО) Монте Сан Салваторе и Монте Дженерозо.

(фото Ильина Юлия / Picasa)

Доминик Винье подчёркивает, что «одним из наиболее экологически чистых способов передвижения являются именно поезда, хотя конечно велосипеды или ходьба пешком экологичны в еще большей степени. Я горжусь тем, что парк «Швейцария в миниатюре» — это, по сути, визитная карточка не только Швейцарии как таковой, но еще и швейцарского железнодорожного транспорта. Так что если вам придется попасть в Швейцарию, то мы рекомендуем путешествовать только на поезде!»



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