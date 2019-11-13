Если гусю рубят голову, то значит, скоро в Швейцарии Рождество! Но происходит это странное действо чуть раньше, в день Святого Мартина 11-го ноября. Обезглавливание домашнего гуся — уже мертвого, но зато тупой саблей — практикуется в основном в регионах центральной Швейцарии, будучи неотъемлемым элементом праздничной программы торжеств, призванных настроить народ на приход светлой Предрождественской поры. И это, кстати, далеко не единственный удивительный и странный швейцарский обычай. Мы расскажем о пяти из них, а Вы приготовьтесь не пугаться и ничему не удивляться.

Gansabhauet, или Когда гусю рубят голову Конец инфобокса

Видео Обезглавливание гуся в городе Зурзее, Швейцария День Святого Мартина отмечается во многих странах. Но такая традиция, как обезглавливание гуся встречается только в швейцарском городе Зурзее. Автор: Сьюзен Мисика (Susan Misicka) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Cutting the goose loose

Неподготовленный турист может пережить настоящий шок, оказавшись на главной площади швейцарского городка Зурзее 11 ноября, в день Святого Мартина. Еще бы: ведь перед ратушей на проволоке прямо за шею подвешен мертвый гусь. И тут же собрались все, кто хочет его выиграть — срубив голову птице при помощи старинной кавалерийской сабли.

Алине Тейлер (Aline Theiler) из города Пфеффикон (Pfeffikon, кантон Люцерн / LU) стала первой женщиной, которой в 2019 году удалось обезглавить гуся. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY (Keystone)

На каждого по очереди надевают красный плащ, глаза ему закрывают повязкой, а лицо – большой золотой маской, дают выпить бокал вина, а на подступах к гусю его еще и раскручивают, чтобы лишить ориентации. Игроки спотыкаются, ощупывают гуся, промахиваются, а толпа между тем ликует под бой барабанов. В этом 2019 году, кстати, победителем в обезглавливании гуся оказалась женщина. А что – равноправие, так во всём!

Funkensonntag, или Воскресенье, когда детям позволено курить

Конец инфобокса

Еще один, мягко говоря, необычный обычай, существует в историческом регионе Аппенцелль (состоит из двух кантонов — А.-Внешний и А.-Внутренний). Обычно в конце зимы, а точнее, в четвертое воскресенье Великого поста, гости на праздниках крупного рогатого скота дивятся не только декоративно украшенными головными уборами на коровах, но и тем, что дети вовсю пыхтят сигаретами, сигарами и трубками.

«В день под названием Funkensonntag, или „искристое воскресенье“, на кантональных выставках крупного рогатого скота в Аппенцелле детям в самом деле разрешается курить», — говорит Розалия Келлер (Rosalia Keller) из Швейцарского туристического офиса в кантоне Аппенцелль-Внутренний. Она не знает, откуда пошел этот обычай. По ее словам, «так было всегда», но она признает, что «безусловно, это настоящий парадокс. Он состоит в том, что курение в Швейцарии в общественных местах запрещено почти повсеместно. В Аппенцелле курят все и даже дети».

Черный праздник Pschuuri Конец инфобокса

Ищете наименее политкорректный обычай в мире? Их есть у нас! Серьезную заявку на победу в этой категории явно делает праздник «Пшуури» в кантоне Граубюнден, на котором мужчины в масках ловят молодых женщин и мажут их лица черной краской из жира и угля. На местном диалекте «Pschuure» означает «чернить». Действо это является важной составной частью карнавальных торжеств в регионе Шплюген (Splügen) вокруг деревни неподалеку от итальянской границы.

Начинается этот день довольно безобидно: дети переодеваются в костюмы ходят из дома в дом с корзинками на шее, прося сладостей. Но днем напряжение начинает расти: незамужние юноши, «Пшууриролли», надевают меховые костюмы и маски, берут колокольчики, вооружаются мешком с жирной угольной смесью и выходят на улицы в поисках незамужних девушек.

«Вишневый забег» по Цугу Конец инфобокса

Швейцария в кадре Традиции В кантоне Цуг начался сезон вишни В кантоне Цуг начался сезон сбора вишни, и по этому случаю в одноименном городе вчера прошел праздник «Chriesigloggä» («Вишневый колокол»). Этот контент был опубликован 27 июня 2017 г. 14:08 Доступно на 3 других языках Доступно на 3 других языках Языки 3 английский (en) Let the cherry picking begin!

японский (ja) サクランボ、ツーク州で「はしご走」と共に収穫始まる

китайский (zh) 瑞士开启樱桃季节

Кантон Цуг — это признанный во всей Швейцарии центр выращивания и культивирования вишен. Каждый год в мае, в ознаменование начала очередного сезона цветения вишен, на городской Церкви святого Михаила (Pfarrkirche St. Michael Zug) звонит «Chriesigloggä» или «вишневый колокол». Услышав его звук, взрослые и дети со всех ног бегут по улочкам старого города Цуга к месту сбора вишен, причем не с пустыми руками, а прихватив с собой длинные деревянные лестницы.

Этот праздник восходит к старинной традиции, в соответствии с которой жители региона бегали с восьмиметровыми лестницами через весь Старый город, с тем чтобы приступить к сбору вишни, которая была и во многом и сегодня остается основой благополучия кантона (ок, сегодня кантон больше зарабатывает на привлечении иностранных фирм, чем на вишнях, шнапсе и «Цугском торте»). В наше время «Chriesisturm» («вишневый штурм») устраивается просто как игра и забава, после которой следуют массовые гуляния и развлечения.

Сожжение карнавального чучела Böögg в Цюрихе Конец инфобокса

А следующий обычай даже и не пытайтесь воспроизвести на своем садовом участке или дома! Потому что кульминацией ежегодного весеннего карнавала «Sechseläuten» или «Шестизвонье» («шесть колоколов») в Цюрихе является сожжение на костре чучела по имени Böögg, символизирующего долгие зимние месяцы.

Но Бёгг не просто горит — он еще и взрывается благодаря горстке пороха, зашитого в его голову, где кроме пороха есть еще только... правильно, опилки! Легенда гласит, что чем быстрее голова Бёгга взорвётся, тем теплее и солнечнее будет в этом году лето. В 2019 году сожжение снеговика заняло 17 минут и 45 секунд, так что лето должно было бы быть мягким. На деле же оно выдалось жарким, хоть и относительно коротким. Но ведь снеговика и его сожжение мы любим не за точность метеорологических прогнозов, верно?



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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