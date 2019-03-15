Масленичные карнавалы, сезон которых наступил сейчас в Швейцарии, это не только ряженые и громкая музыка, но еще и много, много килограммов конфетти. Ну очень много! Но маленьких! Но сегодня! А откуда берется этот разноцветный праздничный мусор? Кто-то ведь должен произвести эти бумажные кругляшки, горсть которых вам только что запихнули за шиворот? (SRF, swissinfo.ch)

И в самом деле, в Швейцарии у всего есть свой производитель. Конфетти же здесь производит Ханс-Рудольфом Штрайф, владелец единственной в Швейцарии фабрики конфетти, выпускающей около 200 тонн этой продукции в год. Конфетти любят все! Возможно, за исключением городских уборщиков, но и они понимают, что карнавал без этих кружочков из цветной бумаги, которые на базельском диалекте зовутся «реппли» («Räppli»), просто немыслим.

И пусть самый большой в Швейцарии карнавал в Базеле длится всего три дня, а остальные карнавалы в стране — и того меньше, в небольшом городке Нефельс (Näfels) на северо-востоке Швейцарии праздник словно продолжается круглый год. Именно здесь вот уже полвека расположена и работает фабрика Kurt HauserВнешняя ссылка, производящая конфетти для всех возможных видов торжеств и массовых мероприятий. Впрочем, конфетти — это не основной товар, хотя и любимый, а основную прибыль компания зарабатывает на изготовлении флажков и других принадлежностей для украшения приёмов и вечеринок.

Мы посетили эту фабрику и эксклюзивно поговорили с ее владельцем Хансом-Рудольфом Штрайфом (Hans Rudolf Streiff), который проработал тут уже три десятка лет. Он рассказал нам, как он выбирает цвет конфетти, и как недавний скандал с участием «Почты Швейцарии» повлиял на его цветовое решение в этом году. На обвинения в загрязнении окружающей среды он реагирует спокойно: на самом деле эти конфетти просто в итоге, если их не собрали и не утилизировали городские службы, просто растворяются без следа.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.



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