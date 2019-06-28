Уже скоро, 20 октября 2019 года, граждане Швейцарии изберут себе новый парламент. Как менялся партийно-политических ландшафт Конфедерации на протяжении последних практически 50-ти лет в пересчёте на их представленностьВнешняя ссылка в федеральном парламенте.

Для начала новость, которая не вызовет особенного удивления: при всех прочих явных последние полстолетия парламент Швейцарии демонстрировал завидную стабильность. В этом ничего не смогли поменять даже выборы, регулярно проходящие раз в четыре года. Но всё это вовсе не значит, что в Швейцарии «ничего никогда не происходит»! Очередные выборы пройдут 20 октября 2019 года!

Разумеется, у нас вы своевременно получите всю полную и правильную информацию относительно того, как будут готовиться, проходить и чем закончатся выборы, по итогам которых будут заново сформированы большая палата парламентаВнешняя ссылка, Национальный совет (200 депутатов или так называемых национальных советников) и малая палата, Совет кантонов (46 депутатов или сенаторов). Почему палаты парламента Швейцарии ни в коем случае нельзя называть «верхней» и «нижней»: об этом в данном видеосюжете.

А теперь ознакомьтесь, пожалуйста, с этим графиком, который наглядно показывает, как менялась партийно-политическая структура Национального совета в период с 1971 года по 2015 год. Отличительной чертой этого графика является последовательный рост влияния консервативной Швейцарской народной партии (SVP), традиционно выступающей с критикой миграции и Европейского союза.

Graphique parlement Grafik zu den PArteistärken im PArlament seit 1971

Начиная с 1919 года, то есть после перехода парламента (большой палаты) на пропорциональный принцип формирования депутатского корпуса (здесь подробнееВнешняя ссылка), швейцарский законодательный орган избирается в условиях доминирования четырех партий: это, прежде всего, Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVPВнешняя ссылка, до 1971 года она называлась Партия крестьян, ремесленников и бюргеров / Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei — BGB), а также партия швейцарских Либералов (FDP.Die LiberalenВнешняя ссылка), партия демохристиан (CVPВнешняя ссылка) и социал-демократическая партия (SPВнешняя ссылка).

Карты на правом фланге были сданы заново

В конце 1990-х годов партийно-политический ландшафт Швейцарии, особенно его правый край, пережил кардинальные перемены и трансформации. Об этом нам рассказывает Георг Лутц (Georg Lutz), политолог из Университета Лозанны. «Швейцарской народной партии удалось мобилизовать консервативных избирателей, с учетом того, что с окончанием холодной войны на первый план у швейцарцев вышли совсем теперь иные заботы и тревоги. С точки зрения значительного электорального сектора основная опасность теперь для страны исходила не от коммунистического восточного блока, но глобализации, иностранцев и Европейского союза».

Graphique Un graphique sur le parlement

Швейцарская народная партия смогла сформировать на основе данной тематики свой хорошо узнаваемый профиль и добиться самой значительной электоральной поддержки в стране. «Однако говорить о каком-то „сдвиге вправо“ было бы, применительно к швейцарским политическим реалиям, некорректно. Здесь мы имеем дело только лишь с трансформацией внутри право-бюргерского сектора в целом стабильной партийно-политической системы», — уточняет Г. Лутц.

Укрепление позиций «Зелёных»

Начиная с 2007 года правый фланг швейцарской партийно-политической системы, переживает период фрагментации, возникает Бюргерско-демократическая партия (Bürgerlich-demokratische Partei — BDP), основанная отколовшимся от Швейцарской народной партии «бернским крылом». Затем в Цюрихе была основана «Зелёно-либеральная партия» (Grünlilberalen — GLP). «На протяжении всей новейшей истории Швейцарии мы наблюдали появление малых партий, которым удавалось даже некоторое время быть очень успешными, однако лишь „Зелёным“ удалось действительно из малой партии стать одной из несущих опор всего партийно-политического ландшафта страны», — говорит Георг Лутц.

С его точки зрения швейцарский парламент как был, так и останется структурно-стабильным, представленные в нём партии вряд ли понесут в октябре какие-то заметные потери или, наоборот, смогут добиться каких-то выдающихся результатов. По всем прогнозам колебания электоральной поддержки не выйдут за пределы 2-3%. По сравнению с другими странами это минимальный показатель, но в других странах нет того, что есть в Швейцарии, а именно, прямой демократии, из-за которой партии должны бороться за голоса избирателей не раз в четыре года, а один раз в четыре месяца, на каждом референдуме, на которые выносятся не абстрактные партийные программы и яркие кандидаты, но конкретные, «скучные и сложные», законопроекты.

Зависимость от левых?

Однако даже такие скромные колебания могут иметь заметные последствия. «Швейцарская народная партия (SVP) и либералы из FDP вполне могут утратить парламентское большинство», — говорит Георг Лутц. «И если вдруг „Зелёные“ сумеют 20 октября нарастить количество своих депутатских кресел, то тогда правоцентристы будут вынуждены в попытках провести свои законопроекты через парламент искать поддержки левых. Результаты последних кантональных парламентских выборов, которые в Швейцарии всегда играют роль предвыборного теста, дают основания полагать, что такого рода перспективу полностью исключать нельзя».

Швейцария выбирает Справедлив ли порядок избрания швейцарского парламента? Насколько справедлив порядок избрания швейцарского парламент? Кстати: а как вообще проходят выборы депутатов? Автор: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Die Stunde der Wahrheit ist gekommen

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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