Например, специалистов по ремонту обуви или печатников по металлу в Швейцарии уже не выпускают. (Keystone/Ennio Leanza)

Экономика Швейцарии находится на пороге нового большого инновационного цикла, меняется и рынок труда. Одни профессии в Швейцарии вымирают, другие приходят им на смену. Например, с недавних пор в стране перестали обучать мастеров по ремонту обуви. При этом профессия мастера по изготовлению обуви пока осталась и пользуется заметным спросом. В целом профессий как таковых меньше не становится, но заметно меняется структура предложения на рынке трудовых учебных мест.

Швейцарская система образования является образцом для подражания и источником вдохновения для многих стран. Строится она на основе так называемого дуального принципа: примерно уже в 14-15 лет швейцарский школьник может выбрать свою будущую стезю. Он может (и так поступают сейчас около двух третей выпускников старшей ступени швейцарских школ) выбрать профессиональное обучение на производстве, совмещая практическое образование на рабочем месте — с получением зарплаты — и обычное общеобразовательное обучение за школьной партой. Или он может выбрать гимназический путь с прицелом на получение университетского высшего образования.

+ В каком возрасте швейцарские школьники выбирают профессию?

Разумеется, такая система тесно увязана с особенностями швейцарской либеральной экономики с ее минимальным государственным регулированием, самозанятым населением и благоприятными, почти идеальными, условиями для развития индивидуальной предпринимательской деятельности и частного бизнеса. С другой стороны, многие ее элементы вполне переносимы на иностранную почву, тем более что именно такая дуальная система гарантирует как минимальную безработицу вообще, так и, что еще важнее, фактически отсутствие молодежной безработицы.

Интересно, что за последние 15 лет в сфере швейцарского профессионально-технического образования произошли большие изменения. В этом можно убедиться, изучив подготовленный Государственным секретариатом по образованию, исследованиям и инновациям (SERI) последний отчет о структурных тенденциях и изменениях на рынке профессионального обучения. Все эти изменения четко соответствуют началу очередного, пятого по счету, «цикла КондратьеваВнешняя ссылка», содержанием которого является переход от «нефтяной» экономики к экономике информационной. Юрг Швери (Jurg SchweriВнешняя ссылка), профессор Швейцарской Высшей школы профессионального образования и обучения (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHBВнешняя ссылка) это подтверждает.

+ Какие профессии привлекли швейцарских школьников в прошлом году?



По его словам, на расстановку приоритетов школьниками и на выборе ими производственных учебных программ сказываются как экономические изменения, так и соответствующие им новые общественные тенденции. «Технологические инновации, характерные для современной экономики, выводят на первый план такие относительно новые специальности, как, например, инженер-акустик, работающий над созданием шумоизоляции в квартирах, офисах, на строительных объектах, специалист по слуховым аппаратам или технолог производства стерильных лекарственных материалов и средств», — отметил он в интервью порталу SWI swissinfo.ch по электронной почте.

«Появление такой профессии, например, как лаборант-ассистент в области химической или фармацевтической промышленности, напрямую связано с повышенным спросом на таких специалистов в соответствующих отраслях экономики», — добавил он. «Другие профессии, востребованные сейчас на рынке, отражают феномен старения общества и увеличения средней продолжительности жизни людей. Речь идет, например, о таких специальностях, как инструктор-тренер по фитнесу».

Требования рынка труда

Как мы уже упоминали, профессиональное образование и обучение в Швейцарии всегда тесно увязано с потребностями рынка труда и ориентировано именно на них. Об этом SWI swissinfo.ch подтвердили и в Госсекретариате по образованию, исследованиям и инновациям (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation — SBFIВнешняя ссылка, подразделение Минэкономики страны). Со своей стороны профессиональные отраслевые союзы и организации работодателей так регулируют соответствующие программы профессионального обучения, чтобы обеспечить наибольшую привлекательность в глазах молодёжи «своих» профессий.

Соответствующим образом формируют они и заявки в адрес федеральных органов власти, на основании которых федеральный центр, кантоны и соответствующие предприятия обеспечивают финансирование трудовых учебных вакансий. В разных кантонах и в разных отраслях такое финансирование могут осуществляться очень по-разному. Меняются и требования, предъявляемые к тем, кто хотел бы получить ту или иную специальность. От молодых подмастерьев и будущих специалистов, в частности, изначально, по умолчанию, требуется иметь значительные познания в области современных технологий, поскольку «это как раз то, чего требует от кадров современный рынок труда».

graphic график с описанием профессий

Как эксперты SBFI, так и Юрг Швери ожидают, что дальнейшее развитие экономики в сторону превалирование инновационных технологий и подходов, включая императивы цифровой революции, будут непосредственно влиять на приоритеты в области организации профессионально-образовательной деятельности. Уже сейчас «описания профессий» и каталоги требований к абитуриентам «швейцарских ПТУ» обновляются каждые пять лет. Обусловленные новым инновационно-промышленным циклом перемены заметны не только в области обучения, но и собственно в рамках уже существующих профессий. Об этом специально напоминает Юрг Швери. Старые профессии сохраняются, но при этом они получают новое содержательное наполнение.

Новые вакансии

Такова, например, профессия «специалист в области маркетинговой коммуникации в гостиничном бизнесе и в рекламе гостеприимства». В ней совмещаются черты, характерные как для типичного офисного сотрудника, так и для работника в области гостеприимства и туризма. Или можно взять специалиста в области структур и организации производственных и управленческих процессов на предприятии системной гастрономии. Он занимается не только приготовлением и подачей блюд, но еще и решает вопросы систематизации, стандартизации, центрального управления, закупки продуктов, он знает, что такое маркетинг, бухгалтерия и контроллинг.

Еще одна профессия: специалист по инженерно-техническому обслуживанию сооружений, предназначенных для сбора и удаления (слива) инфильтрованных и грунтовых вод, включая системы канализации и сельскохозяйственного дренажа. Раньше этой профессии в Швейцарии не обучали вообще, будущие специалисты все необходимые навыки и умения приобретали непосредственно на рабочем месте. Сегодня ситуация изменилась: с увеличением степени жесткости требований к охране окружающей среды и к безопасности, а также с учетом развития и повсеместного внедрения IT-технологий, теперь просто так эту профессию не получить.

Для этого нужно иметь базовые навыки работы на стыке «аналоговых» и «цифровых» технологий, потому что только так можно грамотно управлять, в частности, видеокамерами с дистанционным управлением, которые стали стандартным инструментом, используемым для мониторинга качества труб и проверки состояния их внутренних поверхностей. И таких примеров можно еще привести массу. Например, специалистов по ремонту обуви или печатников по металлу в стране уже не выпускают. Цифровая революция сделала традиционную проявку пленок и печать фотографий в фотолаборатории ненужной. И разумеется, говорит Юрг Швери, нередко такого рода структурные перемены ведут к довольно болезненным последствиям, например, в полиграфической промышленности.

Уплывёт ли «офисный планктон»?

А как выглядит ситуация в сфере офисных профессий? Ведь администраторы, секретари и делопроизводители в Швейцарии всегда пользовалось повышенным спросом? «Пока трудно сказать, сократится ли спрос на офисный персонал, и если да, то насколько, или же эти сотрудники просто плавно перейдут к выполнению каких-то новых задач, которые являются или будут являться частью каких-то качественно новых бизнес-процессов», — говорит Юрг Швери.

До сих пор, как показывает швейцарская статистика, тенденции к снижению числа занятых в данной сфере отмечено не было,Внешняя ссылка однако довольно заметной стала склонность к созданию рабочих мест с повышенными требованиями к сотрудникам. Например, сейчас от служащих, так называемых «офисных клерков», работающих как в госструктурах, так и на коммерческих и некоммерческих предприятиях, нередко уже требуется наличие полноценного высшего (как университетского, так и узкоспециализированного) образования, чего раньше практически не наблюдалось. Но это тоже одно из последствий перехода Швейцарии к новому промышленному укладу в рамках пятого цикла Кондратьева.

Квалификационный сертификат по итогам производственного обучения К получению признанного на федеральном уровне диплома о «профессиональной зрелости» (BerufsmaturitätВнешняя ссылка, maturité professionnelleВнешняя ссылка, federal vocational baccalaureate) в стране ведут несколько путей. Можно пройти три-четыре года обучения на производстве. Такая практика характерна для «немецкой» Швейцарии. Менее всеобъемлющие и комплексные, «точечно» ориентированные программы профессионального обучения на производстве могут длиться два года, по окончании обучения также выдается федеральный сертификат «профессиональной зрелости». Такой сертификат можно получить и в классическом ПТУ, центр тяжести в котором находится не на практике, а на теории. Таких образовательных учреждений больше всего действует во франко- и италоговорящих регионах страны. Не хотите ограничиваться ПТУ? Хотите получить высшее техническое образование, ориентированное на практические потребности рынка труда? Полный вперед: с дипломом о «профессиональной зрелости» вам открыт путь в одну из Высших школ прикладных наук. Хотите затем поступить в университет? И это не проблема, вам только придется сдать вступительные экзамены. Система швейцарского профессионального образования функционирует под эгидой федерального центра, кантонов (субъектов федерации) и отраслевых профессиональных ассоциаций. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!