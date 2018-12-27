Навсегда первая и самая любимая ракетка Швейцарии: Роджер Федерер. (Keystone)

В прошедшем году мы регулярно публиковали материалы, содержавшие какие-то количественные данные: проценты, даты, денежные суммы или другую информацию, представленную в виде чисел. А сегодня мы предлагаем Вам подборку из наиболее интересных данных, упомянутых в наших публикациях в 2018 году.

Январь

20

Какая победа! Швейцарский теннисист Роджер ФедерерВнешняя ссылка выиграл свой 20-й титул «Большого шлема». Став в шестой раз победителем Открытого чемпионата Австралии, он поставил свой личный рекорд, вернувшись на вершину мирового рейтинга в феврале, в возрасте 36 лет. 2018 год он завершает третьей ракеткой мира.

Февраль

80

Ровно восемьдесят – или отганта – лет назад ретороманский язык стал четвертым швейцарским национальным языком. За это проголосовали на референдуме 92% швейцарских избирателей. В 80-ю годовщину этого голосования так называемое «латинское лобби», то есть сторонники развития романских языков (итальянского и французского) в Швейцарии, призвало к расширению официальной территории ретороманского. В 2018 году вышел также первый в мире профессиональный художественный фильм на ретороманском языке.

Март

71,6

В ходе федерального голосования на референдуме почти три четверти швейцарских избирателей (71,6%) отклонили предложение отменить обязательный лицензионный сбор в пользу Общественного телевидения и радио Швейцарии SRG SSR, к системе которого относится также и редакция международного онлайн-вещания swissinfo.ch.

Апрель

1231

Именно столько секунд понадобилось для того, чтобы взорвался Цюрихский снеговик по имени Бёгг. В апреле на традиционном празднике Шестизвонья эту фигуру сжигают, а по времени, за которое она будет гореть, прежде чем ее голова с громким хлопком вспыхнет ярким пламенем, загадывают погоду на лето. Например, в этом году ждать пришлось довольно долго, целых 20 минут и 31 секунду, что предвещало плохое лето. Впрочем, прогноз ошибся: летом Швейцарию палило солнце, вода в реках нагрелась до рекордных температур, а нехватка дождя стала причиной множества других проблем.

Вот как выглядит охваченный пламенем Цюрихский снеговик, по которому предсказывают погоду. (Keystone)

Май

25

Швейцария перерабатывает только около 25% своих пластиковых отходов, значительно отставая от многих других европейских стран.

Июнь

37 000

Папа Франциск совершил визит в Швейцарию. В ходе однодневного визита по случаю 70-й годовщины с момента создания Всемирного совета церквей он посетил Женеву, известную как бастион протестантизма. В этом городе Папа Римский отслужил мессу – прямо в конференц-центре «Палекспо» недалеко от аэропорта. В ней приняли участие около 37 000 человек, а для тех, кому не хватило места, богослужение также транслировалось онлайн.

Июль

1

Повно столько паспортов следует иметь швейцарскому футболисту, считает генеральный секретарь Швейцарской футбольной ассоциации. Это, по его словам, не даст перспективным молодым спортсменам сначала извлечь пользу из тренировок в Швейцарии, а затем принять решение играть все-таки за другую страну. Данное высказывание спровоцировало такую волну возмущения, что генеральный секретарь подал в отставку. Сам же спор о двойном гражданстве разгорелся после того, как ФИФА наложила на троих швейцарских футболистов штраф: во время матча на Кубке мира в Калининграде те показали соперникам, команде Сербии, жест в виде орла, национального символа Албании – страны, родом из которой эти игроки швейцарской сборной.

Aвгуст

1 450

Известный ресторан и постоялый дом Эшер-Вильдкирхли (Äscher-Wildkirchli), расположенный на вершине скалы на высоте 1 450 метров над уровнем моря в восточной части Швейцарских Альп, объявил о поиске новых хозяев. Семья, которая управляла этой маленькой гостиницей на протяжении 31 года, «подала в отставку», заявив, что не может идти в ногу со временем и принять всех желающих в связи с ограничениями, которые налагал на гостиницу ее статус памятника. Недавно были найдены новые арендаторы, которые продолжат вести бизнес.



Знаменитый отель на скалах Эшер-Вильдкирхли.

(Keystone)

Сентябрь

17

Столько человек проживает в местечке Гуттаннен (Guttannen), небольшой деревне в швейцарских Альпах, которая оказалась на переднем крае борьбыпротив климатических изменений. Местное население здесь живет под постоянной угрозой стать жертвой снежной лавины или селевого потока.

Oктябрь

205 000

Экспаты в Швейцарии продолжают оставаться наиболее высокооплачиваемой группой работников в мире. В среднем они приносят домой годовую зарплату в размере 205 тысяч швейцарских франков (или 202 865 долларов)! Но жизнь их не назовешь сладкой: месяц назад Швейцария получила плохую оценку за ее отношение к экспатам, в основном в связи с тем, что тем, оказывается, очень трудно найти здесь жилье и друзей. Для тех, кто не хочет путать туризм с эмиграцией, предлагаем достаточно подробную статью о том, кто относится к социальной группе экспатов сегодня.

Ноябрь

40 000

Не любите морковь? Тогда ни за что на свете не приезжайте в Арау, что на севере Швейцарии, в первую среду ноября. Держитесь от этого городка подальше! Ведь именно в этот день в Арау проходит яркий красочный праздник под названием Рюблимэрт (Rüeblimärt), что означает Морковный рынок. Впервые он состоялся в 1982 году. Сегодня праздник имеет громадный успех, сравнимый с Луковым рынком в Берне, и привлекает до 40 000 посетителей. В этом году для них соорудили 140 тщательно оформленных торговых киосков, полных моркови и приготовленных из нее продуктов.

Декабрь

21 000

Столько членов в Швейцарской Ассоциации Йодля. Высшая школа прикладных наук Люцерна даже признала эту дисциплину в качестве учебной и предлагает получить дипломы по йодлю, или швейцарскому горловому пению. А также еще одна интересная цифра: 995. Таково количество пивоваренных кооперативов, официально работающих в Швейцарии – это самая высокая плотность пивоварен в мире!





Перевод с английского языка и подготовка: Людмила Клот, swissinfo.ch

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