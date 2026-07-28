«No esperamos nada bueno» de Keiko Fujimori, dicen deudos de víctimas de crímenes de Estado en Perú

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Los familiares de las víctimas de crímenes de Estado en Perú rechazaron este lunes, en una vigilia con velas y fotografías de fallecidos, al próximo gobierno de la derechista Keiko Fujimori, en la víspera de su toma de mando.

Más de un centenar de familiares de víctimas se reunió en una plaza del centro de Lima para pedir justicia por las desapariciones, los asesinatos y otros delitos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria electa.

Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori reivindicó su legado y prometió mano dura para combatir la delincuencia y retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«De ella no esperamos nada bueno (…) Estamos desde hace muchos años persiguiendo la justicia y sabemos cómo actúan», dijo a la AFP Marly Anzualdo, quien aún busca el cuerpo de su hermano Kenneth, desaparecido en 1993.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por probado que había sido llevado vivo al cuartel general del Ejército por un escuadrón de inteligencia.

Los manifestantes también cuestionaron al partido fujimorista, Fuerza Popular, por promover el año pasado una ley de amnistía para agentes del orden procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno, entre 1980 y 2000.

«Juicios que han llevado más de 30 años, estaban cerca de saber quiénes eran los responsables», lamentó Anzualdo.

Con música y carteles que decían «Keiko no va», también se unieron deudos de muertos en protestas durante el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025). Responsabilizan a Fujimori y su partido de blindarla de acusaciones desde el Congreso.

«Han cogobernado (…), sus manos están manchadas con la sangre de nuestros seres queridos», dijo Raúl Samillán. Su hermano Marco falleció por una bala en una protesta contra Boluarte, reprimida por militares en 2023.

cm-gta/lb