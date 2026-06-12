«Nunca tuve acceso a la casa» de Maradona, dice un acusado en el juicio por su muerte

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El coordinador de enfermeros de la internación domiciliaria que terminó con la muerte de Diego Maradona aseguró este jueves que nunca tuvo acceso a la casa ni comunicación con el entorno del ídolo, en el juicio en el que es imputado por su fallecimiento en 2020.

«Yo nunca tuve acceso a la casa, nunca ingresé. No conocía a nadie», dijo Mariano Perroni, acusado por el deceso de Maradona el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. El equipo que atendió a Maradona está en el banquillo de los acusados.

«Jamás me imaginé que Maradona iba a morir. No me representé la muerte, incluso ahora, nunca la imaginé», dijo Perroni, quien junto a otros seis profesionales de la salud comparte la acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.

Durante sus casi tres horas de testimonio, Perroni recordó que no solo no previó el fatal desenlace del ídolo sino que estaba entusiasmado por tener que cubrir a uno de los enfermeros a fin de año.

«Se acercaban las fiestas y yo iba a cubrir año nuevo. Iba a pasar año nuevo con Diego Armando Maradona, que yo lo tenía en un cuadro en mi habitación, era mi ídolo. ¿Cómo yo voy a esperar este desenlace fatal?», dijo entre lágrimas el profesional de la salud.

En la audiencia número 17 de este proceso también declaró Víctor Stinfale, abogado y amigo de Maradona, que participó en la reunión en la que se decidió la internación domiciliaria. «Se hicieron muy mal las cosas» en esa internación, señaló el abogado.

Desde el inicio del juicio en abril, varios testigos expertos señalaron al tribunal que la casa donde estaba Maradona carecía de equipos e insumos elementales para una internación.

Durante la extensa audiencia, dos de las acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de internación, Nancy Forlini, se enfrentaron en un careo sobre un pedido de insumos y atenciones médicas para Maradona.

Forlini sostiene que jamás recibió un presunto pedido de Cosachov de una ambulancia, un médico clínico y un neurólogo.

Además del equipo de siete profesionales de la salud, una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte. Los implicados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.

Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.

El proceso se realiza en dos audiencias semanales y se espera que se extienda al menos hasta julio.

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