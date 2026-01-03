«Venezuela libre», claman venezolanos en Ecuador al celebrar captura de Maduro por EE.UU.

Quito, 3 ene (EFE).- Venezolanos residentes en Ecuador salieron a las calles de la capital Quito para festejar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares estadounidenses y reclamar la asunción al poder del opositor Edmundo González Urrutia, considerado por parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones celebradas el año pasado.

«¡Venezuela libre!», clamaban decenas de migrantes de Venezuela afincados en la capital ecuatoriana se concentraron en la Cruz del Papa, del parque de La Carolina, para celebrar que Maduro había sido capturado por Estados Unidos durante una operación militar realizada en territorio venezolano, mientras esperaban mayores detalles por parte de la Casa Blanca.

La concentración estuvo liderada por los coordinadores en Ecuador del partido Vente Con Venezuela, de la líder antichavista María Corina Machado, quienes contuvieron su alegría al señalar que la celebración no será completa hasta que González Urrutia, el candidato presidencial de la formación de Machado, ocupe la Presidencia.

«Hoy los venezolanos celebramos que (Maduro) este preso, pero nos preocupamos por cada preso político y la incertidumbre de estas horas cruciales que marcarán la diferencia entre ir a la democracia y agudizar aún más la crisis que estamos viviendo en Venezuela», señaló a medios locales Luis Magallanes, coordinador del comando en Quito de Vente con Venezuela.

Magallanes reclamó «que se reconozca la voluntad popular del pueblo venezolano». «Nuestro presidente legítimo se llama Edmundo González Urrutia», insistió el portavoz al reclamar también la «fe de vida de los mil presos políticos que están en las mazmorras del régimen».

Asimismo, también agradeció al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por haber sido de los primeros países en no reconocer los resultados oficiales que daban la reelección a Maduro para un tercer mandato en las últimas elecciones presidenciales y en considerar como presidente electo a González Urrutia.

«Noboa nos ha brindado su respaldo antes, durante y después del proceso. Una manera firme, categórica y bien clara», sostuvo.

Asimismo, criticó la postura del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien en cambio siempre respaldó a Maduro y lo reconoció como presidente pese a que nunca se publicaron las actas oficiales de los últimos comicios.

«Lo único que ha hecho el prófugo que está en Bélgica es llorar, porque con la captura de Nicolás Maduro les han quitado la calera de financiamiento a ese partido bandido que opera aquí en Ecuador», dijo Magallanes en referencia al correísmo, que está estructurado en torno al partido Revolución Ciudadana.

Ecuador es el quinto país con la mayor comunidad venezolana en el exterior, al acoger a unos 440.000 venezolanos entre migrantes residentes y refugiados, para los que el Gobierno ha establecido una serie de procesos de regularización migratoria, con el objetivo de darles un estatus legal en el país.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Ecuador están rotas desde abril de 2024, cuando Maduro ordenó cerrar los consulados en solidaridad con México, después de que Noboa ordenase invadir la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien había recibido asilo diplomático del Gobierno mexicano. EFE

