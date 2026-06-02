‘Exilio bajo fuego’, el libro de Arquímedes González que desvela la represión nicaragüense

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San José, 02 jun (EFE).- El desterrado escritor Arquímedes González desvela en ‘Exilio bajo fuego, crímenes de la dictadura de Nicaragua’ el alcance global de los mecanismos de espionaje, acoso y amenazas que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ejecutan contra los nicaragüenses más allá de sus fronteras.

La obra de no ficción, una exhaustiva investigación periodística que denuncia la ejecución de crímenes transnacionales contra nicaragüenses opositores y críticos, expone una estructura criminal transnacional utilizada por el Gobierno sandinista para vigilar y hostigar a activistas, periodistas y exiliados que buscan refugio en otros países de la región o, incluso, eliminarlos físicamente.

«‘Exilio bajo fuego’ es un libro de crónicas periodísticas que rescata los casos de diez nicaragüenses que han sido asesinados tanto en Honduras como en Costa Rica entre 2019 y 2025», explica a EFE el escritor, periodista y defensor de los derechos humanos.

Desde el exilio forzado, González (Managua, 1972) dice que la obra muestra «que la represión no se detuvo en Nicaragua» en 2018, cuando las autoridades neutralizaron a la fuerza unas manifestaciones populares, sino que «se amplió a nivel internacional».

«Se definió una maquinaria represiva en contra de los exiliados y opositores para perseguirlos, hostigarlos, amenazarlos, atentar contra ellos físicamente y también eliminarlos físicamente», sostiene.

Dolor y hostigamiento

El libro documenta el asesinato de cinco campesinos opositores en Honduras y cinco disidentes en Costa Rica, entre ellos el de Roberto Samcam, un mayor retirado del Ejército y abierto crítico de Ortega quien fue asesinado hace un año en su domicilio en San José, tras recibir amenazas mortales vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses.

«Estas crónicas son periodísticas y humanas que rescatan todo el dolor, la persecución, el hostigamiento que ha tenido el exilio (nicaragüense) porque la represión transnacional también incluye la vigilancia, la persecución, las alertas falsas a Interpol, los intentos de extradición, los cierres de cuentas bancarias», anota.

Según el escritor, existe toda una maquinaria estatal funcionando para reprimir al exilio de los nicaragüenses para que dejen de denunciar las violaciones de derechos humanos que se suceden a diario en Nicaragua.

Por ello, en su obra – que expone la cara más internacional de la crisis nicaragüense – reúne 24 historias de opositores y críticos que desde 2018 alertaron que eran vigilados, hostigados y fotografiados.

En su investigación, concluye que la represión transnacional está dirigida a periodistas apátridas y exiliados, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil, y personas «que alzan su voz públicamente en los medios de comunicación, en las redes sociales».

«Ellos son los focos de la represión y lo ejecutan bajo diferentes maneras como el hostigamiento, la vigilancia, la toma de fotos, la persecución, los ataques físicos, o los intentos de extradición», advierte el escritor.

Pistas de los asesinos

El novelista confiesa que el crimen de Samcam, el militar retirado, fue el que más le conmovió «porque Roberto alertó previamente de lo que estaba sucediendo, alertó del uso de los canales diplomáticos para que vinieran infiltrados y células del régimen a perseguir a exiliados nicaragüenses» en Costa Rica.

También «fue dando las pistas de quiénes eran sus asesinos», unas pistas que «no se tomaron en serio a pesar de que él continuamente reveló el trabajo de la dictadura para perseguir a los exiliados».

Otro caso que le impactó fue el del disidente Joao Maldonado, víctima de dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024, en los que sobrevivió a 13 disparos: «Lo triste es que uno de ellos fue en 2021 y no se investigó a profundidad y hasta hoy es que se está acusando a uno de los implicados».

El libro intenta que, a través de la lectura, el lector descubra que esos crímenes y atentados se pudieron evitar si en los países donde ocurre se sienta un precedente jurídico, razona González, que presentará su libro en Costa Rica el 12 de junio próximo junto a Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, y el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.EFE

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