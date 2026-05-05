‘Molière Ex Machina’: el hijo pródigo del teatro francés regresa con IA a Versalles

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Pol Lloberas Cardona

París, 5 may (EFE).- «¿Qué obra de teatro habría podido escribir Molière de no haber muerto en febrero de 1673?»: con esta pregunta se concibió el proyecto ‘Molière Ex Machina’ para crear una obra con inteligencia artificial (IA) en el estilo del dramaturgo francés Molière (1622-1673) y que este martes se estrena en la Ópera Real del Palacio de Versalles.

La iniciativa forma parte de un proyecto educativo dirigido a estudiantes de entre 12 y 15 años, diseñado por el grupo de teatro Molière Sorbonne, de la Universidad de la Sorbona de París, junto al trío creativo francés Obvious, que produce arte de todo tipo mediante IA.

El título combina el apodo del celebérrimo escritor francés, de nombre real Jean-Baptiste Poquelin, con el latinismo ‘Deus Ex Machina’, un tópico teatral traducible como ‘Dios bajado por una máquina’, que convierte el regreso figurado del artista al siglo XXI en un juego de palabras.

El proyecto explica en su portal web que busca generar en los alumnos «una reflexión crítica sobre el papel de la IA en nuestra sociedad» mediante el estudio de «sus implicaciones literarias, filosóficas y jurídicas», así como de «sus dimensiones científicas y técnicas».

La obra, titulada ‘L’Astrologue ou les Faux Présages’ (‘El Astrólogo o los Falsos Presagios’), es una crítica a la credulidad del hombre y a la superstición, dos temas recurrentes en la obra de Molière, que se cuentan a través de un triángulo amoroso.

El coautor del proyecto y miembro de Obvious Hugo Caselles-Dupré explicó a EFE que la trama «se encontró con la IA, pero también con el saber experto de los (miembros) del teatro Molière Sorbonne», un grupo integrado tanto por actores como historiadores del arte.

Este proceso creativo, dijo, estuvo marcado por múltiples sesiones de trabajo y talleres de escritura a lo largo de tres años, en los que se revisaban y refinaban las diferentes respuestas dadas por la IA.

«La idea del proyecto es que nosotros somos expertos en IA y podemos crear cosas interesantes, y ellos son expertos en Molière, así que pueden confrontar lo que hemos creado», detalló.

Para el desarrollo del guión, Obvious empleó el modelo de IA francés ‘Mistral AI’, mientras que la puesta en escena -que emula las condiciones contemporáneas de Molière- se ha trabajado con «algoritmos de inteligencia artificial entrenados» por ellos mismos.

«Para la indumentaria había que crear bocetos de vestuario y de decorados que luego fueron interpretados por los encargados de la decoración y el vestuario», explicó.

Para ello, añadió: «Nos basamos en archivos de dibujos de la época, en los mismos que utilizaba Molière para crear sus trajes. Y entrenamos a nuestros algoritmos de generación de imágenes con esa estética concreta, para crear nuevos trajes y nuevos decorados».

Para aportar el mayor grado de fidelidad histórica, la música también se ha diseñado mediante «algoritmos de generación de partituras» e incluso se ha retocado el francés hablado para que su dicción coincida con la de la época de Molière.

El resultado es una obra ucrónica de dos horas de duración, dividida en tres actos y en los que se incluyen 15 minutos de interludios musicales.

Según confirmó Caselles-Dupré, se prevé que la obra se estrene ante el gran público entre el 25 y el 28 de junio en la Ciudad Internacional de París y que pueda llevarse tanto a «diferentes lugares de Francia» como, «potencialmente, también a Canadá y Estados Unidos».

Molière publicó algunas de las obras de teatro más importantes jamás producidas en Francia, como ‘El misántropo’ (1666), ‘El avaro’ (1668), o ‘Tartufo’ (1669), con una influencia tal en la literatura universal que el francés ha llegado a ser conocido como «la lengua de Molière».EFE

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