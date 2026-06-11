1-0. México vence a Sudáfrica al medio tiempo con gol de Julián Quiñones

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México, 11 jun (EFE).- La selección mexicana de fútbol supera 1-0 a Sudáfrica con gol del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, al medio tiempo del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que se realiza en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Gracias a la presión que generó sobre el rival, el equipo del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre dominó a placer los primeros 45 minutos, en los que tuvo en Raúl Jiménez y Quiñones a sus hombres más peligrosos. EFE

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