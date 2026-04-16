1-2. Universidad Católica triunfa en Brasil y recompone su rumbo en la Libertadores

3 minutos

São Paulo, 15 abr (EFE).- Universidad Católica venció este miércoles sobre el final a Cruzeiro por 1-2 y se llevó de Brasil una victoria imprescindible para recomponer su rumbo en el grupo D de la Copa Libertadores tras perder en la primera fecha 1-2 con Boca Juniors.

Los dirigidos por el argentino Daniel Garnero lograron romper la paridad en el último suspiro y sellaron un triunfo agónico en tiempo de descuento.

Con este resultado en la segunda fecha, la clasificación del grupo D se aprieta. Con tres puntos, el conjunto chileno escala a la segunda posición, siguiendo de cerca la estela de Boca Juniors, que lidera con puntaje ideal.

En el tercer escalón, con la misma cantidad de puntos, se sitúa el equipo brasileño, mientras que en el fondo de la tabla queda el Barcelona de Ecuador, que aún no ha logrado sumar.

Cruzeiro tomó la iniciativa en el inicio del encuentro, aunque mostró serias dificultades para romper el cerrojo defensivo de la visita.

La oportunidad más clara para los locales en la primera parte estuvo en los pies de Matheus Pereira, quien tras un pase de Neyser Villarreal, no pudo batir al portero rival.

La respuesta de la Universidad Católica llegó cerca de los 30 minutos a través de una jugada de pelota parada. En un tiro de esquina, Fernando Zampedri estrelló un cabezazo en ambos postes.

Sin embargo, el conjunto chileno tuvo revancha: en el siguiente córner, nuevamente por vía aérea, Justo Giani no perdonó a Matheus Cunha y marcó el tanto para los chilenos, resultado con el que fueron al descanso.

A catorce minutos de iniciada la segunda parte, Matheus Pereira puso el encuentro en tablas con un penal tras una falta de Clemente Montes.

Pero en el tiempo de descuento, cuando en el Mineirão parecía celebrarse un empate, la UC hilvanó una contra letal para sellar el 1-2 definitivo.

La jugada del triunfo se gestó por la banda: Diego Valencia envió un centro preciso al corazón del área que encontró a Jimmy Martínez.

El volante conectó un frentazo certero que tuvo una cuota de fortuna y picardía, ya que el balón se filtró entre las piernas del portero Matheus Cunha antes de chocar contra la red.

Tras una semana de receso, el martes 28 de abril Cruzeiro recibirá a Boca y, al día siguiente, Universidad Católica viajará a Ecuador a medir fuerzas contra el Barcelona.

– Ficha técnica:

1. Cruzeiro: Matheus Cunha, Kauã Moraes (intervalo, William), Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki Bruno, Gerson, Matheus Henrique (m.71, Lucas Silva), Christian (m.88, Bruno Rodrigues), Matheus Pereira, Neyser Villareal (m.83, Chico da Costa), Wanderson (intervalo, Keny Arroyo).

Entrenador: Artur Jorge

2. Universidad Católica: Vicente Bernedo, Branco Ampuero, Daniel González, Juan Díaz, Eugenio Mena (m.77, Francisco Arancibia), Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Justo Giani (m.88, Jimmy Martínez), Fernando Zampedri (m.87, Juan Francisco Rossel), Clemente Montes (m.77, Matías Palavecino).

Entrenador: Daniel Garnero

Goles: 0-1: m.28, Justo Giani; 1-1: m.59, Matheus Pereira; 1-2, m.90+3, Jimmy Martínez.

Árbitro: el colombiano Carlos Betancur, que amonestó a Gerson, Henrique, Silva y Pereira en el Cruzeiro, y a Bernedo, Valencia, Zuqui y Giani en la UC.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Mineirão del estado brasileño de Minas Gerais. EFE

adm/laa

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