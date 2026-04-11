2-1. Colombia gana a Venezuela y escala al segundo lugar de Liga de Naciones de Conmebol

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Cali (Colombia), 10 abr (EFE).- La selección colombiana venció este viernes por 2-1 a Venezuela y escaló al segundo lugar de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en la quinta jornada, un resultado con el que la Vinotinto perdió el liderato.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, las visitantes se habían ido en ventaja con un gol de la central Verónica Herrera, mientras que las cafeteras consiguieron la remontada con anotaciones de la volante Leicy Santos y de la delantera Gisela Robledo.

Las colombianas ocupan el segundo lugar con 10 puntos, los mismos que tiene la líder Argentina, y las venezolanas son terceras con 8 unidades. El torneo da dos cupos directos al Mundial 2027 de Brasil y dos a la repesca.

Las locales estuvieron a punto de anotar en el inicio del partido en una jugada en la que la portera venezolana Nayluisa Cárceres erró en salida y el balón le quedó a Santos, que no controló bien y sacó un remate desviado con el arco vacío.

Sin embargo, las que consiguieron abrir el marcador al 10 fueron las visitantes en un tiro de esquina lanzado por Deyna Castellanos que cabeceó para mandar al fondo la central Herrera, que había ingresado cinco minutos antes por la lesionada Yenifer Giménez.

Las anfitrionas lucían enredadas, no encontraban su mejor fútbol, pero consiguieron un penalti cuando la lateral Michelle Romero derribó en el área a la atacante Manuela Pavi y la jueza brasileña Edina Alves pitó penalti.

La encargada de cobrar, al 22, fue Santos, que con un remate cruzado se redimió de la jugada que falló al principio del partido y le dio el empate a las cafeteras.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia mantuvieron el impulso y siguieron atacando, pero la figura del equipo, la delantera Linda Caicedo, del Real Madrid, desperdició dos oportunidades de gol consecutivas, una de las cuales fue evitada por Herrera.

En la segunda mitad, Colombia mantuvo el dominio y fue superior a una Venezuela que le hizo llegar muy pocos balones a Castellanos, que pesó poco en el partido.

Así fue como llegaron más oportunidades con remates de Caicedo, que pasó por encima del horizontal, y de la delantera Maithé López, que recibió un pase de la lateral Ana María Guzmán y sacó un remate atajado con solvencia por Cáceres.

En ese contexto, el gol colombiano llegó al 80 cuando la lateral venezolana Raiderlin Carrasco intentó despejar pero cabeceó hacia atrás y habilitó a Robledo, que en el mano a mano sacó un remate que venció la resistencia de Cáceres y puso a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Pascual Guerrero.

En la sexta jornada, programada para el próximo martes, Venezuela recibirá a Argentina, mientras Colombia jugará en Cali contra Chile, que ocupa el cuarto lugar con siete puntos.

– Ficha técnica:

2. Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo (m.77, Gabriela Rodríguez), Leicy Santos (m.77, Daniela Montoya); Linda Caicedo, Manuela Pavi (m.87, Daniela Caracas) y Maithé López (m.64, Gisela Robledo).

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

1. Venezuela: Nayluisa Cárceres; Michelle Romero, Bárbara Martínez, Yenifer Giménez (m.5, Verónica Herrera) (m.58, Sabrina Araújo-Elorza), Raiderlin Carrasco; Dayana Rodríguez (m.75, Mariányela Jiménez), Daniuska Rodríguez, Bárbara Olivieri (m.75, Mariana Speckmaier), Gabriela García; Enyerliannys Higuera (m.58, Ailing Herrera) y Deyna Castellanos.

Entrenador: Ricardo Belli.

Goles: 0-1, m.10: Verónica Herrera. 1-1, m.22: Leicy Santos, de penalti. 2-1, m.80: Gisela Robledo.

Árbitra: la brasileña Edina Alves. Amonestó a Romero, Herrera, Arias, Restrepo y Araújo-Elorza.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol jugado en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad colombiana de Cali. EFE

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