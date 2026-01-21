A. Saudí, Catar y Jordania se suman a Junta de Paz de Trump para supervisar tregua en Gaza

El Cairo, 21 ene (EFE).- Arabia Saudí, Catar y Jordania anunciaron este miércoles que aceptan la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para participar en la Junta de Paz que supervisará el desarrollo del alto el fuego en la Franja de Gaza, a la que se han unido ya Egipto, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El Ministerio de Exteriores saudí indicó en un comunicado que los departamentos homólogos de Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Catar y Emiratos «dan la bienvenida a la invitación extendida a sus líderes» por parte de Trump para participar en esta Junta de Paz, que será liderada por el propio presidente estadounidense.

«Los ministros anuncian la decisión conjunta de sus países para unirse a la Junta de Paz. Cada país firmará los documentos de unión de acuerdo con sus procedimientos legales y necesarios relevantes», incluidos Egipto, Pakistán y Emiratos, que ya han anunciado por separado su inclusión en este órgano supervisor, indicó la nota.

Asimismo, los responsables de Exteriores de estos países reiteraron su apoyo a «los esfuerzos de paz liderados por el presidente Trump» y reafirmaron «el compromiso de sus países de apoyar la implementación de la misión de la Junta de Paz como administración de transición».

Su misión, según el comunicado, debe estar «encaminada a consolidar un alto el fuego permanente, apoyar la reconstrucción de Gaza y promover una paz justa y duradera basada en el derecho palestino a la autodeterminación y la condición de Estado de conformidad con el derecho internacional, allanando así el camino para la seguridad y la estabilidad de todos los países y pueblos de la región».

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial. EFE

